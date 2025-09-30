"Идеальная ситуация" для власти – что показали рейтинги перед выборами в Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20250930/idealnaya-situatsiya-dlya-vlasti--chto-pokazali-reytingi-pered-vyborami-v-gruzii-295149833.html
Высокий рейтинг правящей команды является подтверждением поддержки со стороны населения усилий властей по сохранению мира и улучшению благополучия граждан
2025-09-30T14:04+0400
2025-09-30T14:04+0400
2025-09-30T14:04+0400
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с легкостью одержит победу на предстоящих выборах в органы местного самоуправления, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя результаты опроса Международного центра изучения общественного мнения GORBI. Согласно исследованию GORBI, проведенному по заказу телекомпании "Имеди", если бы выборы состоялись на этой неделе, за "Грузинскую мечту" проголосовали бы 66,4% опрошенных по стране и 59,1% – в Тбилиси. По его словам, оппозиция своей тактикой лишь облегчила задачу правящей команде, как в случае партий, отказавшихся участвовать в выборах, так и тех, кто все же участвует. "Для нас сложилась идеальная ситуация, поэтому мы с легкостью выиграем выборы мэров и сакребуло во всех 64 муниципалитетах", – отметил премьер. Высокий рейтинг правящей команды является подтверждением поддержки со стороны населения усилий властей по сохранению мира и улучшению благополучия граждан, заявил депутат от "Грузинской мечты" Леван Махашвили. Исследование показало, что рост рейтинга "Грузинской мечты" является необратимым процессом, заявила в свою очередь вице-спикер парламента страны Нино Цилосани. По ее словам, доверие населения отражает желание передать мандат именно правящей партии. "С одной стороны, это связано с правильными политическими шагами и нашим единством с народом, а с другой – с реакцией общества на радикализм, проявляемый местной агентурой в последние годы", – пояснила Цилосани. Распределение поддержки партий по стране: В Тбилиси: Опрос проводился с 6 по 25 сентября. В нем приняли участие 2 тысячи респондентов. Погрешность составила +/-3%. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов (сакребуло). В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с легкостью одержит победу на предстоящих выборах в органы местного самоуправления, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя результаты опроса Международного центра изучения общественного мнения GORBI.
Согласно исследованию GORBI, проведенному по заказу телекомпании "Имеди", если бы выборы состоялись на этой неделе, за "Грузинскую мечту" проголосовали бы 66,4% опрошенных по стране и 59,1% – в Тбилиси.
"Наша цель – 64 из 64, и она, по сути, уже гарантированно выполнена. Мы намерены одержать победу на выборах мэров и в сакребуло во всех 64 муниципалитетах. Данные исследования – очередное подтверждение этого", – сказал Кобахидзе.
По его словам, оппозиция своей тактикой лишь облегчила задачу правящей команде, как в случае партий, отказавшихся участвовать в выборах, так и тех, кто все же участвует.
"Для нас сложилась идеальная ситуация, поэтому мы с легкостью выиграем выборы мэров и сакребуло во всех 64 муниципалитетах", – отметил премьер.
Высокий рейтинг правящей команды является подтверждением поддержки со стороны населения усилий властей по сохранению мира и улучшению благополучия граждан, заявил депутат от "Грузинской мечты" Леван Махашвили.
"Эти результаты также являются очень ясным сигналом для нашей радикальной оппозиции, которая ежедневно не жалеет усилий, чтобы обещать новый кризис, революцию и так называемое свержение", – отметил Махашвили.
Исследование показало, что рост рейтинга "Грузинской мечты" является необратимым процессом, заявила в свою очередь вице-спикер парламента страны Нино Цилосани. По ее словам, доверие населения отражает желание передать мандат именно правящей партии.
"С одной стороны, это связано с правильными политическими шагами и нашим единством с народом, а с другой – с реакцией общества на радикализм, проявляемый местной агентурой в последние годы", – пояснила Цилосани.
Распределение поддержки партий по стране:
"Грузинская мечта" – 66,4%;
"Гахария – за Грузию" – 8,7%;
"Альянс патриотов" – 2,2%;
"Грузинская мечта" – 59,1%;
"Гахария – за Грузию" – 9,6%;
"Альянс патриотов" – 2,8%;
Опрос проводился с 6 по 25 сентября. В нем приняли участие 2 тысячи респондентов. Погрешность составила +/-3%.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий.
Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов (сакребуло). В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района.
Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов.
Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур.
Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться.
Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов.