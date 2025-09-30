https://sputnik-georgia.ru/20250930/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-30-sentyabrya-2025-295142022.html

Какой сегодня церковный праздник: 30 сентября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 30 сентября 2025

30 сентября

религия

справки

календарь религиозных праздников

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Вера, Надежда, Любовь и СофияПо церковному календарю 30 сентября поминают мучениц Веру, Надежду, Любовь и мать их Софью, пострадавших за веру во II веке.Родились Вера, Надежда и Любовь в Италии. Их мать София была благочестивой вдовой и воспитывала дочерей в любви к Господу. Святые, не скрывая своей веры, открыто ее исповедали.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>Когда императору Адриану (117-138) донесли об этом, он приказал привести христианок в Рим. Император, призывая по очереди сестер, убеждал их принести жертву богине Артемиде, но юные девы, которым было 12, 10 и 9 лет, были непреклонны.Адриан приказал жестоко пытать девочек. Их бросали в котел с кипящей смолой и в раскаленную печь, жгли на железной решетке, но исповедницы, мужественно перенося истязания, остались непоколебимы. Всем троим после пыток отрубили головы.Софию заставили смотреть на пытки и казнь дочерей, а затем, чтобы продлить ее мучения, разрешили забрать их тела. Она похоронила девочек за городом на высоком месте. Святая через три дня скончалась на могиле дочерей. Произошло это примерно в 137 году.Феодотия НикейскаяПо церковному календарю 30 сентября поминают мученицу Феодотию, пострадавшую при императоре Александре Севере (222-235).Родилась и жила будущая cвятая в Каппадокии. Когда правителю донесли, что богатая женщина исповедует Христа, он призвал Феодотию и убеждал ее отречься. Видя безуспешность уговоров, язычник приказал женщину пытать, а затем, заковав в цепи, бросить в темницу.Через восемь дней cвятую подвергли новым пыткам. Видя, что истязания не способны нанести ей вреда и принудить отречься, озлобленный правитель велел ее обезглавить. Произошло это примерно в 230 году.АгафоклияПо церковному календарю 30 сентября поминают мученицу Агафоклию, пострадавшую за веру.Агафоклия в доме некоего христианина Николая была рабыней. Жена господина Павлина была язычницей и преследовала рабыню-христианку. Павлина восемь лет жестоко избивала рабыню, требуя поклониться идолам.Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>Однажды в ярости переломив молотком рабыне ребра, она отрезала ей язык и морила голодом в темнице. Но дева не умирала, так как птицы каждый день приносили ей пищу. Однажды, обезумев окончательно от злобы, Павлина вошла в темницу и убила мученицу. Время смерти святой точно неизвестно.Святые мученикиПо церковному календарю 30 сентября поминают епископов Египетских Пелия и Нила, пресвитера Зинона, Патермуфия, Илию и других мучеников, пострадавших при императоре Максимиане Галерии (305-311).Фирмилиан – правитель Палестины, во время преследования христиан захватил 156 человек, большинство из которых были египтяне.Исповедников подвергли жестоким пыткам. Мученикам выкололи глаза, подрезали на ногах жилы и так далее. После истязаний 100 мучеников обезглавили, а остальных сожгли. Произошло это примерно в 310 году.ИмениныПо церковному календарю 30 сентября именины отмечают Александра, Вера, Любовь, Ирина, Надежда, Софья, Иоанн, Илья, Павел, Никодим, Серафим и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников.

