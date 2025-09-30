https://sputnik-georgia.ru/20250930/kurs-lari-dollar-295145832.html
Курс лари на вторник – 2,7088 GEL/$
Курс лари на вторник – 2,7088 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0011 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 30 сентября в размере 2,7088 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0011 лари по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 30 сентября в размере 2,7088 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0011 лари по отношению к доллару.