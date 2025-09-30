https://sputnik-georgia.ru/20250930/kvaratskheliya-propustit-match-ligi-chempionov-protiv-barselony-295155735.html

Кварацхелия пропустит матч Лиги чемпионов против "Барселоны"

Травма грузинского игрока несерьезная, и при условии успешного восстановления он примет участие в следующем туре Лиги 1 30.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия пропустит матч Лиги чемпионов УЕФА против "Барселоны" из-за травмы мышцы левой ноги, сообщил футбольный канал Geo Team. Матч "ПСЖ" – "Барселона" состоится 1 октября. Начало в 23:00 по тбилисскому времени. Кварацхелия получил травму в матче против "Осера" в последнем туре чемпионата Франции Лиги 1 и покинул поле после первого тайма. Как пишет Geo Team, травма грузинского игрока несерьезная, и при условии успешного восстановления он примет участие в следующем туре Лиги 1. В этом сезоне Кварацхелия провел семь матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забив один гол в ворота "Аталанты" в первом туре основного этапа Лиги чемпионов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

