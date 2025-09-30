https://sputnik-georgia.ru/20250930/mezhvedomstvennaya-komissiya-provela-poslednee-zasedanie-pered-vyborami-295143888.html

Межведомственная комиссия провела последнее заседание перед выборами

Межведомственная комиссия провела последнее заседание перед выборами

Sputnik Грузия

В результате мониторинга СМИ не выявлено существенных фактов нарушения избирательного законодательства должностными лицами, заявили на заседании 30.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-30T09:01+0400

2025-09-30T09:01+0400

2025-09-30T09:01+0400

грузия

новости

политика

выборы в местные органы власти в грузии 2025

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/09/261903589_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_98505621c994624ee173628b9294ccd1.jpg

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В министерстве юстиции состоялось последнее перед местными выборами 2025 года заседание Межведомственной комиссии по обеспечению свободных и справедливых выборов, говорится в сообщении Минюста.Как отмечается в сообщении, на заседании члены комиссии подвели итоги предвыборного процесса.Комиссия заслушала информацию заместителя председателя ЦИК о деятельности учреждения. По словам Георгия Шарабидзе, печать бюллетеней завершена, и процесс их распространения в регионах продолжается. В избирательных списках зарегистрировано 3 513 818 избирателей; в день голосования откроется 3 061 избирательный участок, из которых 2 284 будут с электронным голосованием, а остальные – с традиционным; всего в пенитенциарных учреждениях по всей Грузии будет организовано 10 избирательных участков.Важно отметить, что услугами проверки избирательных списков граждане воспользовались 600 784 раза, что является очень высоким уровнем активности.Следующее заседание Комиссии состоится после дня выборов, 4 октября", – говорится в информации Минюста.Выборы в ГрузииВыборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий.Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района.Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов.Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов.Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур.Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться.Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, выборы в местные органы власти в грузии 2025