Силаев: Отношения Грузии и России будут улучшаться

30.09.2025, Sputnik Грузия

Грузино-российские отношения будут улучшаться по разным направлениям, в частности, ожидается рост экономических связей и налаживание политического диалога

Об этом заявил политолог, ведущий специалист МГИМО при МИД России Николай Силаев в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Я бы ожидал роста экономических связей по всем направлениям. Нет никаких оснований полагать, что торговля сократится. Банковские переводы уменьшились, потому что наших релокантов поменьше. Я бы ожидал, что будет приток из Грузии на российский рынок рабочей силы, не исключено. Хотя в Грузии безработица быстро сокращается. Темпы сокращения безработицы в Грузии одни из самых быстрых на постсоветском пространстве. Я бы ожидал каких-то попыток наладить политический диалог без восстановления дипломатических отношений. А через некоторое время, может быть, будет предпринята и попытка восстановить дипотношения. Россия открыта ко всем формам контактов и очень их приветствует", - подчеркнул Силаев.Грузино-российские отношения постепенно нормализуются в последние годы, в условиях отсутствия дипотношений между странами. Соседние страны активно торгуют, обмениваются туристами и укрепляют межчеловеческие и культурные связи.Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов.Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.На сегодняшний день Россия входит в тройку главных торговых партнеров Грузии.В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.

