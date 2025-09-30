В Грузии резко отреагировали на критику британского парламентария

https://sputnik-georgia.ru/20250930/v-gruzii-rezko-otreagirovali-na-kritiku-britanskogo-parlamentariya-295152712.html

Правящая партия готова сотрудничать с партнерами "по реальным проблемам страны, которые волнуют общество, если интерес к диалогу искренний", заявил политик

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Политики, которые до сих пор не признают состоявшиеся осенью 2024 года парламентские выборы в Грузии, заинтересованы в приведении к власти радикальных сил и используют эту тему как политическое оружие, что неприемлемо для властей страны, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили, комментируя заявление британского парламентария Джеймса Макклири. Накануне Макклири на брифинге в ПАСЕ призвал власти Грузии освободить политических заключенных и журналистов, провести честные и прозрачные выборы и дать грузинскому народу возможность самостоятельно определять свое будущее. По его словам, эти шаги необходимы, "если власти хотят, чтобы международные партнеры перестали угрожать санкциями и осуждать их авторитарные действия". Как отметил депутат, правящая партия готова сотрудничать с партнерами "по реальным проблемам страны, которые волнуют общество, если интерес к диалогу искренний". Однако использование этих вопросов как политического оружия недопустимо. Он подчеркнул, что власти приложили "значительные усилия, чтобы установить диалог, в том числе с оппонентами". "А вот кто заморозил диалог и как малый ребенок убегает из-за стола – это те политики, заявления которых мы слышали вчера. Мы готовы к диалогу, но он не должен строиться на шантаже, языке принуждения и демонстрации силы", – отметил Махашвили. По его словам, сейчас необходимо сесть за стол переговоров, обсудить легитимные вопросы каждой стороны и попытаться урегулировать проблемы, мешающие нормальным отношениям. "И если кто-то должен сделать первые шаги, то это, наверное, те политики, которые до сих пор не признают парламентские выборы. Поэтому пока они продолжают действовать в таком ключе, с нашей стороны будет трудно предпринять эффективные шаги", – добавил он. Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской мечты" от прозападного курса. По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, выросло до одиннадцати человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года, а также последовавшие уголовные дела и причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

