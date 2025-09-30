https://sputnik-georgia.ru/20250930/v-gruzii-vyrastut-pensii-295158674.html
В Грузии вырастут пенсии
В Грузии вырастут пенсии
30.09.2025
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В Грузии в 2026 году повысятся пенсии для возрастных пенсионеров, говорится в первоначальном проекте бюджета на 2026 год. Согласно проекту, пенсия для лиц в возрасте 70 лет и старше вырастет на 45 лари и составит 495 лари, а для лиц, проживающих в высокогорных поселениях, достигнет отметки 594 лари. Пенсия для лиц моложе 70 лет увеличится на 20 лари и составит 370 лари, а в высокогорных регионах – 444 лари. В целом финансирование социальных программ увеличивается на 800 миллионов лари. С января 2025 года пенсия для лиц моложе 70 лет составляет 350 лари, в высокогорных поселениях – 420 лари, а для граждан старше 70 лет – 450 лари, в высокогорных поселениях – 540 лари. На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. При этом участники накопительной пенсионной системы к государственной пенсии дополнительно получат накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений. Курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
