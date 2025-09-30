https://sputnik-georgia.ru/20250930/vklady-v-bankakh-gruzii-vyrosli-za-mesyats-295145964.html

Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Вклады в банках Грузии выросли за месяц

30.09.2025

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 сентября 2025 года составил 62,99 миллиарда лари, что на 1,02 миллиарда лари, или на 1,65%, больше, чем на начало августа, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в августе, по сравнению с предыдущим месяцем, срочные вклады выросли на 276,94 миллиона лари, или на 0,95%, а вклады до востребования снизились на 745,31 миллиона лари, или на 2,28%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 сентября текущего года составил 50,28%, что на 0,1 процентного пункта меньше по сравнению с данными на 1 августа.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в августе составила 6,76%, в том числе 9,66% – по депозитам в национальной валюте, 2,59% – по депозитам в иностранной валюте.На конец августа в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Обменный курс лари к доллару составляет 2,7088 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

