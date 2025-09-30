https://sputnik-georgia.ru/20250930/vybory-v-gruzii-2025-zavershilas-registratsiya-nablyudateley-295153438.html

Выборы в Грузии 2025: завершилась регистрация наблюдателей

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 80 наблюдателей от 29 международных организаций и 7 895 наблюдателей от 23 местных организаций, говорится в материалах ЦИК. Выборы в органы местной власти пройдут 4 октября. В день выборов откроется 3 061 избирательный участок, включая 10 участков в тюрьмах Грузии. Особенностью выборов 2025 года стало то, что от регистрации в качестве наблюдателей отказались практически все посольства европейских стран, кроме Швейцарии и Венгрии, а также посольство США, которое наблюдало за ходом выборов с 90-х годов. Также своих наблюдателей не отправили впервые БДИЧ/ОБСЕ, Международный республиканский институт США, Национал-демократического института США и Европарламент. Из местных организаций впервые за 30-летнюю историю выборов от наблюдения отказались такие авторитетные наблюдательные организации, как "Международная прозрачность Грузия", "Ассоциация молодых юристов", "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) и "Многонациональная Грузия". Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 80 наблюдателей от 29 международных организаций и 7 895 наблюдателей от 23 местных организаций, говорится в материалах ЦИК. В день выборов откроется 3 061 избирательный участок, включая 10 участков в тюрьмах Грузии. Особенностью выборов 2025 года стало то, что от регистрации в качестве наблюдателей отказались практически все посольства европейских стран, кроме Швейцарии и Венгрии, а также посольство США, которое наблюдало за ходом выборов с 90-х годов. Также своих наблюдателей не отправили впервые БДИЧ/ОБСЕ, Международный республиканский институт США, Национал-демократического института США и Европарламент. Из местных организаций впервые за 30-летнюю историю выборов от наблюдения отказались такие авторитетные наблюдательные организации, как "Международная прозрачность Грузия", "Ассоциация молодых юристов", "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) и "Многонациональная Грузия". Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

