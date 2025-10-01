https://sputnik-georgia.ru/20251001/50-na-50--politolog-o-vtorom-ture-vyborov-mera-tbilisi-295167349.html

50 на 50 – политолог о втором туре выборов мэра Тбилиси

50 на 50 – политолог о втором туре выборов мэра Тбилиси

Sputnik Грузия

Кандидат на пост мэра Тбилиси от партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, несомненно, победит на муниципальных выборах, но произойдет ли это в первом же туре... 01.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-01T13:30+0400

2025-10-01T13:30+0400

2025-10-01T14:18+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

экспертное мнение

выборы

арчил сихарулидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/01/295167049_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_04e948f0c3b69f73f53b20607cd3fde5.jpg

"Сомнений в том, что Каха Каладзе выиграет, нет, сомнения есть лишь в плане того, выиграет ли он выборы в первом туре. Сложно ответить на этот вопрос. В Тбилиси протестные настроения по традиции высоки, даже если власть проводит интересную политику, даже если Европа не против нее, – все равно всегда 50/50, потому что жители Тбилиси всегда хотят видеть обновления", – заявил Сихарулидзе в ходе видеомоста Тбилиси-Москва в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Выборы мэра Тбилиси пройдут 4 октября. Каладзе, который уже в третий раз баллотируется от правящей партии "Грузинская мечта", считается главным претендентом на победу. Его основные соперники — кандидат от партий "Сильная Грузия – Лело" и "Гахария – за Грузию" Ираклий Купрадзе, а также кандидат от партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия.Часть оппозиционного спектра, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", бойкотирует намеченные на 4 октября местные выборы и готовится к масштабной акции протеста на проспекте Руставели. Ряд оппозиционных лидеров анонсировал "мирный переворот" и смену власти уже в день голосования.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, выборы, видео, арчил сихарулидзе