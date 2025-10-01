https://sputnik-georgia.ru/20251001/borba-s-nelegalami-v-gruzii-v-sentyabre-iz-strany-vydvorili-107-chelovek-295165224.html

Борьба с нелегалами в Грузии: в сентябре из страны выдворили 107 человек

01.10.2025

ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии в сентябре депортировал 107 иностранцев, находившихся в стране нелегально, сообщили в пресс-службе МВД. Из страны выдворили граждан России, Индии, Пакистана, Египта, Турции, Ирана, Нигерии, Камеруна, Судана, Бангладеш, Иордании, Мьянмы, Непала, Сирии, Азербайджана и Эфиопии.Выдворенные лица злоупотребили сроками, установленными грузинским законодательством, и оставались в стране без законных оснований, заявили в ведомстве По новым правилам, если иностранец просрочил срок пребывания в Грузии до трех месяцев, ему придется заплатить штраф в размере 1 тысячи лари ($369), и ему будет запрещен въезд в Грузию в течение полугода. Если же иностранец находился в стране нелегально от трех месяцев до года, ему придется выплатить штраф в 2 тысячи лари ($738), и ему будет запрещен въезд в Грузию в течение двух лет.За нелегальное нахождение в стране более одного года штраф составит 3 тысячи лари (вместо 360) с запретом въезда в страну в течение трех лет. Содействие нелегальному нахождению в Грузии иностранцев будет караться для физических лиц и компаний штрафом в размере 2 тысяч лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

