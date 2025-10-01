https://sputnik-georgia.ru/20251001/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--dannye-za-avgust-295161940.html

Экономика Грузии продолжает расти – данные за август

Экономика Грузии продолжает расти – данные за август

Sputnik Грузия

Значительный вклад в рост экономики страны в июле 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности 01.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-01T09:01+0400

2025-10-01T09:01+0400

2025-10-01T09:02+0400

экономика

грузия

новости

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/12/263686556_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_826dab3d323fe0a00eff43a4ecd1f9ad.jpg

ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в августе 2025 года составил 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель роста ВВП в январе-августе 2025 года составил 7,9%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июле 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научной и технической деятельности, энергетики и торговли. Снижение зафиксировано в секторах обрабатывающей промышленности и строительства. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. Что выросло и на сколько По данным за январь-август 2025 года, экспорт вырос на 6,7%, а импорт – на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В августе в стране было зарегистрировано около 4,6 тысячи новых предприятий, на 18,5% меньше, чем в августе прошлого года. По информации Тодрадзе, рост сектора информации и коммуникаций связан с разработкой компьютерных программ, IT-консалтингом и увеличением объема сопутствующих услуг. Рост в секторе финансов и страхования обусловлен увеличением процентных доходов коммерческих банков. В секторе профессиональной, научной и технической деятельности рост был связан с расширением сферы услуг по деловому и управленческому консультированию. Рост сферы торговли связан с розничной торговлей легковыми автомобилями. Также увеличилась розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика