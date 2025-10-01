https://sputnik-georgia.ru/20251001/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--dannye-za-avgust-295161940.html
Экономика Грузии продолжает расти – данные за август
Экономика Грузии продолжает расти – данные за август
Sputnik Грузия
Значительный вклад в рост экономики страны в июле 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности 01.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-01T09:01+0400
2025-10-01T09:01+0400
2025-10-01T09:02+0400
экономика
грузия
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/12/263686556_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_826dab3d323fe0a00eff43a4ecd1f9ad.jpg
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в августе 2025 года составил 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель роста ВВП в январе-августе 2025 года составил 7,9%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июле 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научной и технической деятельности, энергетики и торговли. Снижение зафиксировано в секторах обрабатывающей промышленности и строительства. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. Что выросло и на сколько По данным за январь-август 2025 года, экспорт вырос на 6,7%, а импорт – на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В августе в стране было зарегистрировано около 4,6 тысячи новых предприятий, на 18,5% меньше, чем в августе прошлого года. По информации Тодрадзе, рост сектора информации и коммуникаций связан с разработкой компьютерных программ, IT-консалтингом и увеличением объема сопутствующих услуг. Рост в секторе финансов и страхования обусловлен увеличением процентных доходов коммерческих банков. В секторе профессиональной, научной и технической деятельности рост был связан с расширением сферы услуг по деловому и управленческому консультированию. Рост сферы торговли связан с розничной торговлей легковыми автомобилями. Также увеличилась розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/12/263686556_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_887bd1d17470c2c7052c956ec6826c7b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Экономика Грузии продолжает расти – данные за август
09:01 01.10.2025 (обновлено: 09:02 01.10.2025)
Значительный вклад в рост экономики страны в июле 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в августе 2025 года составил 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
Средний показатель роста ВВП в январе-августе 2025 года составил 7,9%.
По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июле 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научной и технической деятельности, энергетики и торговли.
Снижение зафиксировано в секторах обрабатывающей промышленности и строительства.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.
По данным за январь-август 2025 года, экспорт вырос на 6,7%, а импорт – на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В августе в стране было зарегистрировано около 4,6 тысячи новых предприятий, на 18,5% меньше, чем в августе прошлого года.
"Объем оборота предприятий-плательщиков НДС вырос на 9% и составил 15,3 миллиарда лари", – заявил исполнительный директор "Сакстата" Гогита Тодрадзе на брифинге.
По информации Тодрадзе, рост сектора информации и коммуникаций связан с разработкой компьютерных программ, IT-консалтингом и увеличением объема сопутствующих услуг.
Рост в секторе финансов и страхования обусловлен увеличением процентных доходов коммерческих банков.
Рост в энергетическом секторе обусловлен увеличением объема выработки тепловых электростанций. Этот показатель увеличился примерно на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В секторе профессиональной, научной и технической деятельности рост был связан с расширением сферы услуг по деловому и управленческому консультированию.
Рост сферы торговли связан с розничной торговлей легковыми автомобилями. Также увеличилась розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями.