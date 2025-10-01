https://sputnik-georgia.ru/20251001/gruzinskie-sinoptiki-predupredili-o-silnom-vetre-na-zapade-gruzii-295172769.html

Грузинские синоптики предупредили о сильном ветре на западе Грузии

Грузинские синоптики предупредили о сильном ветре на западе Грузии

Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний 01.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Сильный ветер, скорость которого местами может достигать 25-28 м/с, ожидается на территории Колхидской низменности (200 метров над уровнем моря) в регионе Имерети 3 и 4 октября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. "Третьего и четвертого октября на Колхидской низменности и в Земо Имерети ожидается сильный восточный ветер, скорость которого местами может достигать 25-28 м/с", – говорится в сообщении. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

