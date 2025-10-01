https://sputnik-georgia.ru/20251001/gruzinskie-sinoptiki-predupredili-o-silnom-vetre-na-zapade-gruzii-295172769.html
Грузинские синоптики предупредили о сильном ветре на западе Грузии
Грузинские синоптики предупредили о сильном ветре на западе Грузии
Sputnik Грузия
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний 01.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-01T20:02+0400
2025-10-01T20:02+0400
2025-10-01T20:08+0400
непогода в грузии
национальное агентство окружающей среды
имерети
грузия
погода
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282127039_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_67a621dc72b58f963b26863a99427648.jpg
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Сильный ветер, скорость которого местами может достигать 25-28 м/с, ожидается на территории Колхидской низменности (200 метров над уровнем моря) в регионе Имерети 3 и 4 октября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. "Третьего и четвертого октября на Колхидской низменности и в Земо Имерети ожидается сильный восточный ветер, скорость которого местами может достигать 25-28 м/с", – говорится в сообщении. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282127039_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_30912f1ba49b7f5d17c5cb6d0ac9d324.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
непогода в грузии, национальное агентство окружающей среды, имерети, грузия, погода, новости
непогода в грузии, национальное агентство окружающей среды, имерети, грузия, погода, новости
Грузинские синоптики предупредили о сильном ветре на западе Грузии
20:02 01.10.2025 (обновлено: 20:08 01.10.2025)
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Сильный ветер, скорость которого местами может достигать 25-28 м/с, ожидается на территории Колхидской низменности (200 метров над уровнем моря) в регионе Имерети 3 и 4 октября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
"Третьего и четвертого октября на Колхидской низменности и в Земо Имерети ожидается сильный восточный ветер, скорость которого местами может достигать 25-28 м/с", – говорится в сообщении.
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.