В 2022 году в Грузии сложилась крайне напряженная политическая ситуация на фоне попыток стран Запада втянуть государство в войну против России. Активисты оппозиции, позже устроившие масштабные протесты и беспорядки в центре Тбилиси, также поддерживали идею "второго фронта". И их не интересовали мир и стабильность, и что страна может оказаться в огне.

Власти Грузии готовы при необходимости обнародовать доказательства, как Запад требовал открыть в стране "второй фронт", заявил недавно мэр Тбилиси и один из лидеров партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

Публикуем подборку самых актуальных цитат и заявлений влиятельных грузинских, а также иностранных политиков.