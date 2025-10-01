Грузинский "второй фронт": выступления политиков, ставшие частью истории – фото

В 2022 году в Грузии сложилась крайне напряженная политическая ситуация на фоне попыток стран Запада втянуть государство в войну против России. Активисты оппозиции, позже устроившие масштабные протесты и беспорядки в центре Тбилиси, также поддерживали идею "второго фронта". И их не интересовали мир и стабильность, и что страна может оказаться в огне.
Власти Грузии готовы при необходимости обнародовать доказательства, как Запад требовал открыть в стране "второй фронт", заявил недавно мэр Тбилиси и один из лидеров партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Публикуем подборку самых актуальных цитат и заявлений влиятельных грузинских, а также иностранных политиков.
В 2022 году в Грузии сложилась крайне напряженная политическая ситуация на фоне попыток стран Запада втянуть государство в войну против России. Активисты оппозиции, позже устроившие масштабные протесты и беспорядки в центре Тбилиси, также поддерживали идею "второго фронта". И их не интересовали мир и стабильность, и что страна может оказаться в огне.
Власти Грузии готовы при необходимости обнародовать доказательства, как Запад требовал открыть в стране "второй фронт", заявил недавно мэр Тбилиси и один из лидеров партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Публикуем подборку самых актуальных цитат и заявлений влиятельных грузинских, а также иностранных политиков.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе
"Мы, Грузия, не будем ввязываться в военный конфликт. Была прямая попытка, в части организации отправки добровольцев в Украину, чтобы нас втянули в военный конфликт, этого не добились, за этим последовал отзыв посла, и это печальный шаг.
"Сначала мы услышали заявление о том, что "Национальное движение" – это сила, которая втянула Грузию в войну. Так заявил Арестович. За этим последовало следующее заявление о том, что Грузия должна вернуть Цхинвали и Сухуми теперь путем войны".
Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе
"Мы, Грузия, не будем ввязываться в военный конфликт. Была прямая попытка, в части организации отправки добровольцев в Украину, чтобы нас втянули в военный конфликт, этого не добились, за этим последовал отзыв посла, и это печальный шаг.
"Сначала мы услышали заявление о том, что "Национальное движение" – это сила, которая втянула Грузию в войну. Так заявил Арестович. За этим последовало следующее заявление о том, что Грузия должна вернуть Цхинвали и Сухуми теперь путем войны".
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
"Никто не получит второго фронта в Грузии, так как мы прежде всего думаем об интересах страны. Я хочу напомнить всем, что эти люди, т.н. партия войны и партия продажных, могу сказать прямо, и почему, я ясно объясню — они со дня начала войны в Украине пытались и пытаются организовать определенные провокации. Это организовано ими, это представители партии войны к сожалению, отправляю наших сограждан в Украину".
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
"Никто не получит второго фронта в Грузии, так как мы прежде всего думаем об интересах страны. Я хочу напомнить всем, что эти люди, т.н. партия войны и партия продажных, могу сказать прямо, и почему, я ясно объясню — они со дня начала войны в Украине пытались и пытаются организовать определенные провокации. Это организовано ими, это представители партии войны к сожалению, отправляю наших сограждан в Украину".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
"Достоинство Грузии всегда было историческим. Никто не ожидает от нас мер, которые поставят страну под угрозу, но все от нас ожидают солидарности – и вы ожидаете, и я ожидаю и я для этого приехала сюда, в Париж, а завтра – в Брюссель, чтобы выразить грузинскую солидарность с Украиной, в то время, когда Европа едина. Мы тоже должны стать частью этого единства".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
"Достоинство Грузии всегда было историческим. Никто не ожидает от нас мер, которые поставят страну под угрозу, но все от нас ожидают солидарности – и вы ожидаете, и я ожидаю и я для этого приехала сюда, в Париж, а завтра – в Брюссель, чтобы выразить грузинскую солидарность с Украиной, в то время, когда Европа едина. Мы тоже должны стать частью этого единства".
Президент Украины Владимир Зеленский
"Победа Украины в войне с Россией приведет к восстановлению территориальной целостности Грузии и Молдовы, а также к демократическим переменам в Беларуси. Это катастрофа, особенно учитывая пророссийское правительство, которое не способно принимать решения и разрушило все, что было создано Саакашвили. Мы проецируем туда силу, нам придется спасать грузин, спасать Молдову, спасать Армению, спасать всех. Это хорошая история, потому что в ближайшем будущем на постсоветском пространстве для миллиона наших воевавших парней и девушек всегда найдется работа".
Президент Украины Владимир Зеленский
"Победа Украины в войне с Россией приведет к восстановлению территориальной целостности Грузии и Молдовы, а также к демократическим переменам в Беларуси. Это катастрофа, особенно учитывая пророссийское правительство, которое не способно принимать решения и разрушило все, что было создано Саакашвили. Мы проецируем туда силу, нам придется спасать грузин, спасать Молдову, спасать Армению, спасать всех. Это хорошая история, потому что в ближайшем будущем на постсоветском пространстве для миллиона наших воевавших парней и девушек всегда найдется работа".
Cоветник президента Украины Михаил Подоляк
"Что же касается вовлечения в войну. Разве Грузия уже не в войне? Разве у нее нет проблем в Южной Осетии и Абхазии? Никто не просит вас принять то или иное решение ради Украины. Просим лишь прямо сказать, и не только просим, а думаем, что каждая страна должна сделать осмысленный выбор. И вы должны выбрать, поддерживаете ли людоедов или свободу, тут не существует серых тонов".
Cоветник президента Украины Михаил Подоляк
"Что же касается вовлечения в войну. Разве Грузия уже не в войне? Разве у нее нет проблем в Южной Осетии и Абхазии? Никто не просит вас принять то или иное решение ради Украины. Просим лишь прямо сказать, и не только просим, а думаем, что каждая страна должна сделать осмысленный выбор. И вы должны выбрать, поддерживаете ли людоедов или свободу, тут не существует серых тонов".
Депутат Рады Украины Федор Вениславский в эфире грузинского оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели"
"У грузинского народа есть уникальная возможность вынудить власти Грузии сделать конкретные шаги и освободить свои территории – Абхазию и Цхинвальский регион".
Депутат Рады Украины Федор Вениславский в эфире грузинского оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели"
"У грузинского народа есть уникальная возможность вынудить власти Грузии сделать конкретные шаги и освободить свои территории – Абхазию и Цхинвальский регион".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
"Очень важно, что мы будем делать сейчас в условиях этого огромного политического кризиса. Мы поддержали украинцев, все украинское население, которые борются не только за свою страну, но и за Грузию и Польшу. Поэтому я хочу сказать здесь, на грузинской земле, что мы должны сделать все вместе с премьер-министром Грузии, что мы должны сделать все возможное, чтобы ценности, которые ценят оба народа, были оправданы и поддерживали украинцев".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
"Очень важно, что мы будем делать сейчас в условиях этого огромного политического кризиса. Мы поддержали украинцев, все украинское население, которые борются не только за свою страну, но и за Грузию и Польшу. Поэтому я хочу сказать здесь, на грузинской земле, что мы должны сделать все вместе с премьер-министром Грузии, что мы должны сделать все возможное, чтобы ценности, которые ценят оба народа, были оправданы и поддерживали украинцев".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов
"Если бы грузины и Молдова начали освобождать свои территории от российских оккупантов, мы бы тогда гораздо быстрее решили этот вопрос. Грузия должна была бы, если она считает, что Абхазия и Цхинвальский регион (Южная Осетия) ее территория, подниматься и защищать свою страну. Грузия и Молдова должны брать пример с Украины".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов
"Если бы грузины и Молдова начали освобождать свои территории от российских оккупантов, мы бы тогда гораздо быстрее решили этот вопрос. Грузия должна была бы, если она считает, что Абхазия и Цхинвальский регион (Южная Осетия) ее территория, подниматься и защищать свою страну. Грузия и Молдова должны брать пример с Украины".
Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов
"Украинская сторона последовательна со всеми международными партнерами, включая Грузию, в поставках оружия, военной техники и боеприпасов. В частности, Киев просил передать комплексы "Бук", которые Украина передала Грузии во время войны 2008 года. Также была оправданной и необходимой попытка организации отправки в Украину самоотверженных грузинских храбрецов, решивших защитить наши страны от общего врага – Российской Федерации".
По словам Касьянова, запрос Украины включал системы Javelin, переданные Соединенными Штатами Грузии.
Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов
"Украинская сторона последовательна со всеми международными партнерами, включая Грузию, в поставках оружия, военной техники и боеприпасов. В частности, Киев просил передать комплексы "Бук", которые Украина передала Грузии во время войны 2008 года. Также была оправданной и необходимой попытка организации отправки в Украину самоотверженных грузинских храбрецов, решивших защитить наши страны от общего врага – Российской Федерации".
По словам Касьянова, запрос Украины включал системы Javelin, переданные Соединенными Штатами Грузии.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
"Отважные грузинские братья ждут вылета из аэропорта, для того что бы [прибыть] на помощь Украине. Надеюсь, Ираклий Гарибашвили проявит решимость и даст разрешение на полет. Украина ждет этого! Европа ждет этого!"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
"Отважные грузинские братья ждут вылета из аэропорта, для того что бы [прибыть] на помощь Украине. Надеюсь, Ираклий Гарибашвили проявит решимость и даст разрешение на полет. Украина ждет этого! Европа ждет этого!"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
"Поддерживать Украину – наша моральная ответственность. Мы не можем быть равнодушными. В наших интересах также, чтобы президент Путин не преуспел в своих амбициях в отношении Украины. Если Россия выиграет в этой войне, Путин получит доказательство того, что насилие работает. Тогда и соседние страны могут стать следующей мишенью".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
"Поддерживать Украину – наша моральная ответственность. Мы не можем быть равнодушными. В наших интересах также, чтобы президент Путин не преуспел в своих амбициях в отношении Украины. Если Россия выиграет в этой войне, Путин получит доказательство того, что насилие работает. Тогда и соседние страны могут стать следующей мишенью".
Член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер
"Что касается дезинформации, распространяемой в Грузии, мы хотим прояснить: США стремятся положить конец боевым действиям в Украине, чтобы Украина не потеряла ни дюйма своей территории. У нас НЕТ никакого желания втягивать Грузию в войну. Это совершенно неверно", – написал американский конгрессмен в Twitter.
Член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер
"Что касается дезинформации, распространяемой в Грузии, мы хотим прояснить: США стремятся положить конец боевым действиям в Украине, чтобы Украина не потеряла ни дюйма своей территории. У нас НЕТ никакого желания втягивать Грузию в войну. Это совершенно неверно", – написал американский конгрессмен в Twitter.
Один из лидеров партии "Лело" Саломе Самадашвили
"Реальность такова, что с одной стороны стоит грузинский народ, весь спектр оппозиции, а с другой – премьер-министр Гарибашвили, с его большинством, который ждет падения Киева, и именно так украинское правительство оценило позицию "Грузинской мечты".
Один из лидеров партии "Лело" Саломе Самадашвили
"Реальность такова, что с одной стороны стоит грузинский народ, весь спектр оппозиции, а с другой – премьер-министр Гарибашвили, с его большинством, который ждет падения Киева, и именно так украинское правительство оценило позицию "Грузинской мечты".
Один из лидеров оппозиционной партии "Лело" Бадри Джапаридзе
"Я хотел бы призвать "Грузинскую мечту", сейчас самое время, чтобы Зеленский обратился к парламенту Грузии, парламенту страны, которая также является жертвой агрессии. Это будет важный шаг. Кроме того, "Лело " озвучило и предложило инициативу относительно резолюции по Украине. Эта резолюция обязательно должна быть принята. То, что Грузия делает сегодня, и, в реальности, мы присоединились к санкциям как страна, но, к сожалению, это не было объявлено правительством".
Один из лидеров оппозиционной партии "Лело" Бадри Джапаридзе
"Я хотел бы призвать "Грузинскую мечту", сейчас самое время, чтобы Зеленский обратился к парламенту Грузии, парламенту страны, которая также является жертвой агрессии. Это будет важный шаг. Кроме того, "Лело " озвучило и предложило инициативу относительно резолюции по Украине. Эта резолюция обязательно должна быть принята. То, что Грузия делает сегодня, и, в реальности, мы присоединились к санкциям как страна, но, к сожалению, это не было объявлено правительством".
Председатель фракции "Единое нацдвижение" Хатия Деканоидзе
"Министр иностранных дел Украины сделал сегодня очень важное заявление и призвал дружественные Украине страны криминализировать т. н. символ российской военной агрессии – "Z". Все имеет свое измерение, наша совместная ответственность как политиков – осознать внутри себя, насколько в сложной ситуации находится дружественная нам Украина. Парламент имеет такое измерение, и мы должны показать эту солидарность".
Председатель фракции "Единое нацдвижение" Хатия Деканоидзе
"Министр иностранных дел Украины сделал сегодня очень важное заявление и призвал дружественные Украине страны криминализировать т. н. символ российской военной агрессии – "Z". Все имеет свое измерение, наша совместная ответственность как политиков – осознать внутри себя, насколько в сложной ситуации находится дружественная нам Украина. Парламент имеет такое измерение, и мы должны показать эту солидарность".
Народный защитник Грузии Нино Ломджария
"Иногда огонь от бомб может быть лучше того позора и жжения, которые испытали многие грузины после слов Ираклия Гарибашвили".
Народный защитник Грузии Нино Ломджария
"Иногда огонь от бомб может быть лучше того позора и жжения, которые испытали многие грузины после слов Ираклия Гарибашвили".
Ника Мелия (в то время еще лидер "Нацдвижения" (ЕНД))
Верю, что территориально самая большая страна Европы скоро станет самой великой во всех смыслах. Благодаря победе Украины и неизбежному поражению России победит Грузия".
Ника Мелия (в то время еще лидер "Нацдвижения" (ЕНД))
Верю, что территориально самая большая страна Европы скоро станет самой великой во всех смыслах. Благодаря победе Украины и неизбежному поражению России победит Грузия".
Гига Бокерия (в то время лидер Европейской Грузии)
"Я не знаю, и не думаю, что кто-либо знает наверняка, пойдет ли режим Иванишвили на этот шаг, чтобы фактически лишить гражданства людей, которые подают пример всем, рискуя своей жизнью, защищая свои убеждения, интересы и свободу Грузии".
Гига Бокерия (в то время лидер Европейской Грузии)
"Я не знаю, и не думаю, что кто-либо знает наверняка, пойдет ли режим Иванишвили на этот шаг, чтобы фактически лишить гражданства людей, которые подают пример всем, рискуя своей жизнью, защищая свои убеждения, интересы и свободу Грузии".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов
"Если бы и Приднестровье, и Грузия, и все сегодня занимались бы возвращением своих территорий… Более того, Польша уже выступила с претензиями на Калининградскую область, но не на официальном уровне. Это бы нам точно помогло, потому что им было бы чем заняться помимо того, что уничтожать наши города и села".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов
"Если бы и Приднестровье, и Грузия, и все сегодня занимались бы возвращением своих территорий… Более того, Польша уже выступила с претензиями на Калининградскую область, но не на официальном уровне. Это бы нам точно помогло, потому что им было бы чем заняться помимо того, что уничтожать наши города и села".
Алексей Арестович:
"Ни руководство Молдовы, ни тем более руководство Грузии, как мне кажется, не готовы к таким решениям, потому что для них война - это не реальность. Для них это пусть через границу, пусть близко, но ужас, с которым они не хотят столкнуться… И, в принципе, это не люди войны". По его словам, открыть второй фронт против России смог бы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Алексей Арестович:
"Ни руководство Молдовы, ни тем более руководство Грузии, как мне кажется, не готовы к таким решениям, потому что для них война - это не реальность. Для них это пусть через границу, пусть близко, но ужас, с которым они не хотят столкнуться… И, в принципе, это не люди войны". По его словам, открыть второй фронт против России смог бы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
"Украинцы требуют все больше и больше от своих партнеров, не только от Грузии. Они использовали грубые слова в адрес разных партнеров… Так что, да, они хотят поставок оружия от Грузии, а также открытия в Грузии второго фронта. Все это невозможно".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
"Украинцы требуют все больше и больше от своих партнеров, не только от Грузии. Они использовали грубые слова в адрес разных партнеров… Так что, да, они хотят поставок оружия от Грузии, а также открытия в Грузии второго фронта. Все это невозможно".