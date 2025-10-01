Грузия
Грузинский "второй фронт": выступления политиков, ставшие частью истории – фото
Грузинский "второй фронт": выступления политиков, ставшие частью истории – фото
Призывы открыть в Грузии "второй фронт" против России предлагали представители определенных стран Запада. Об этом в свое время заявил премьер Ираклий Кобахидзе 01.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-01T12:36+0400
2025-10-01T14:06+0400
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
выборы
оппозиция
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/1e/295159303_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_a9846e28630b90da5714cb3269d57279.jpg
12:36 01.10.2025 (обновлено: 14:06 01.10.2025)
Призывы открыть в Грузии "второй фронт" против России предлагали представители определенных стран Запада. Об этом в свое время заявил премьер Ираклий Кобахидзе
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

В 2022 году в Грузии сложилась крайне напряженная политическая ситуация на фоне попыток стран Запада втянуть государство в войну против России. Активисты оппозиции, позже устроившие масштабные протесты и беспорядки в центре Тбилиси, также поддерживали идею "второго фронта". И их не интересовали мир и стабильность, и что страна может оказаться в огне.

Власти Грузии готовы при необходимости обнародовать доказательства, как Запад требовал открыть в стране "второй фронт", заявил недавно мэр Тбилиси и один из лидеров партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

Публикуем подборку самых актуальных цитат и заявлений влиятельных грузинских, а также иностранных политиков.

© Сourtesy of Georgian Government

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе

"Мы, Грузия, не будем ввязываться в военный конфликт. Была прямая попытка, в части организации отправки добровольцев в Украину, чтобы нас втянули в военный конфликт, этого не добились, за этим последовал отзыв посла, и это печальный шаг.

"Сначала мы услышали заявление о том, что "Национальное движение" – это сила, которая втянула Грузию в войну. Так заявил Арестович. За этим последовало следующее заявление о том, что Грузия должна вернуть Цхинвали и Сухуми теперь путем войны".

© photo: Sputnik / Stringer

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

"Никто не получит второго фронта в Грузии, так как мы прежде всего думаем об интересах страны. Я хочу напомнить всем, что эти люди, т.н. партия войны и партия продажных, могу сказать прямо, и почему, я ясно объясню — они со дня начала войны в Украине пытались и пытаются организовать определенные провокации. Это организовано ими, это представители партии войны к сожалению, отправляю наших сограждан в Украину".

© photo: Sputnik / Stringer

Президент Грузии Саломе Зурабишвили

"Достоинство Грузии всегда было историческим. Никто не ожидает от нас мер, которые поставят страну под угрозу, но все от нас ожидают солидарности – и вы ожидаете, и я ожидаю и я для этого приехала сюда, в Париж, а завтра – в Брюссель, чтобы выразить грузинскую солидарность с Украиной, в то время, когда Европа едина. Мы тоже должны стать частью этого единства".

© AP Photo / Mary Altaffer

Президент Украины Владимир Зеленский

"Победа Украины в войне с Россией приведет к восстановлению территориальной целостности Грузии и Молдовы, а также к демократическим переменам в Беларуси. Это катастрофа, особенно учитывая пророссийское правительство, которое не способно принимать решения и разрушило все, что было создано Саакашвили. Мы проецируем туда силу, нам придется спасать грузин, спасать Молдову, спасать Армению, спасать всех. Это хорошая история, потому что в ближайшем будущем на постсоветском пространстве для миллиона наших воевавших парней и девушек всегда найдется работа".

© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev / Перейти в фотобанк

Cоветник президента Украины Михаил Подоляк

"Что же касается вовлечения в войну. Разве Грузия уже не в войне? Разве у нее нет проблем в Южной Осетии и Абхазии? Никто не просит вас принять то или иное решение ради Украины. Просим лишь прямо сказать, и не только просим, а думаем, что каждая страна должна сделать осмысленный выбор. И вы должны выбрать, поддерживаете ли людоедов или свободу, тут не существует серых тонов".

© photo: President.gov.ua

Депутат Рады Украины Федор Вениславский в эфире грузинского оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели"

"У грузинского народа есть уникальная возможность вынудить власти Грузии сделать конкретные шаги и освободить свои территории – Абхазию и Цхинвальский регион".

© AP Photo / Christian Hartmann

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

"Очень важно, что мы будем делать сейчас в условиях этого огромного политического кризиса. Мы поддержали украинцев, все украинское население, которые борются не только за свою страну, но и за Грузию и Польшу. Поэтому я хочу сказать здесь, на грузинской земле, что мы должны сделать все вместе с премьер-министром Грузии, что мы должны сделать все возможное, чтобы ценности, которые ценят оба народа, были оправданы и поддерживали украинцев".

© photo: Westobserver.com

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов

"Если бы грузины и Молдова начали освобождать свои территории от российских оккупантов, мы бы тогда гораздо быстрее решили этот вопрос. Грузия должна была бы, если она считает, что Абхазия и Цхинвальский регион (Южная Осетия) ее территория, подниматься и защищать свою страну. Грузия и Молдова должны брать пример с Украины".

© Photo: Посольство Украины

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов

"Украинская сторона последовательна со всеми международными партнерами, включая Грузию, в поставках оружия, военной техники и боеприпасов. В частности, Киев просил передать комплексы "Бук", которые Украина передала Грузии во время войны 2008 года. Также была оправданной и необходимой попытка организации отправки в Украину самоотверженных грузинских храбрецов, решивших защитить наши страны от общего врага – Российской Федерации".

По словам Касьянова, запрос Украины включал системы Javelin, переданные Соединенными Штатами Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

"Отважные грузинские братья ждут вылета из аэропорта, для того что бы [прибыть] на помощь Украине. Надеюсь, Ираклий Гарибашвили проявит решимость и даст разрешение на полет. Украина ждет этого! Европа ждет этого!"

© AP Photo / Olivier Matthys

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

"Поддерживать Украину – наша моральная ответственность. Мы не можем быть равнодушными. В наших интересах также, чтобы президент Путин не преуспел в своих амбициях в отношении Украины. Если Россия выиграет в этой войне, Путин получит доказательство того, что насилие работает. Тогда и соседние страны могут стать следующей мишенью".

© Photo: US Congress

Член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер

"Что касается дезинформации, распространяемой в Грузии, мы хотим прояснить: США стремятся положить конец боевым действиям в Украине, чтобы Украина не потеряла ни дюйма своей территории. У нас НЕТ никакого желания втягивать Грузию в войну. Это совершенно неверно", – написал американский конгрессмен в Twitter.

© photo: Sputnik / Stringer

Один из лидеров партии "Лело" Саломе Самадашвили

"Реальность такова, что с одной стороны стоит грузинский народ, весь спектр оппозиции, а с другой – премьер-министр Гарибашвили, с его большинством, который ждет падения Киева, и именно так украинское правительство оценило позицию "Грузинской мечты".

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Один из лидеров оппозиционной партии "Лело" Бадри Джапаридзе

"Я хотел бы призвать "Грузинскую мечту", сейчас самое время, чтобы Зеленский обратился к парламенту Грузии, парламенту страны, которая также является жертвой агрессии. Это будет важный шаг. Кроме того, "Лело " озвучило и предложило инициативу относительно резолюции по Украине. Эта резолюция обязательно должна быть принята. То, что Грузия делает сегодня, и, в реальности, мы присоединились к санкциям как страна, но, к сожалению, это не было объявлено правительством".

© photo: Sputnik / Stringer

Председатель фракции "Единое нацдвижение" Хатия Деканоидзе

"Министр иностранных дел Украины сделал сегодня очень важное заявление и призвал дружественные Украине страны криминализировать т. н. символ российской военной агрессии – "Z". Все имеет свое измерение, наша совместная ответственность как политиков – осознать внутри себя, насколько в сложной ситуации находится дружественная нам Украина. Парламент имеет такое измерение, и мы должны показать эту солидарность".

© Ombudsman of Georgia

Народный защитник Грузии Нино Ломджария

"Иногда огонь от бомб может быть лучше того позора и жжения, которые испытали многие грузины после слов Ираклия Гарибашвили".

© photo: Sputnik / Stringer

Ника Мелия (в то время еще лидер "Нацдвижения" (ЕНД))

Верю, что территориально самая большая страна Европы скоро станет самой великой во всех смыслах. Благодаря победе Украины и неизбежному поражению России победит Грузия".

© photo: Sputnik / Stringer

Гига Бокерия (в то время лидер Европейской Грузии)

"Я не знаю, и не думаю, что кто-либо знает наверняка, пойдет ли режим Иванишвили на этот шаг, чтобы фактически лишить гражданства людей, которые подают пример всем, рискуя своей жизнью, защищая свои убеждения, интересы и свободу Грузии".

© photo: 1TV GE

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов

"Если бы и Приднестровье, и Грузия, и все сегодня занимались бы возвращением своих территорий… Более того, Польша уже выступила с претензиями на Калининградскую область, но не на официальном уровне. Это бы нам точно помогло, потому что им было бы чем заняться помимо того, что уничтожать наши города и села".

© photo: 1TV GE

Алексей Арестович:

"Ни руководство Молдовы, ни тем более руководство Грузии, как мне кажется, не готовы к таким решениям, потому что для них война - это не реальность. Для них это пусть через границу, пусть близко, но ужас, с которым они не хотят столкнуться… И, в принципе, это не люди войны". По его словам, открыть второй фронт против России смог бы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

© President of Georgia

Президент Грузии Саломе Зурабишвили

"Украинцы требуют все больше и больше от своих партнеров, не только от Грузии. Они использовали грубые слова в адрес разных партнеров… Так что, да, они хотят поставок оружия от Грузии, а также открытия в Грузии второго фронта. Все это невозможно".

