Кого вы видите будущим мэром Тбилиси?
Sputnik Грузия
4 октября в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления. На их фоне выделяется политическое противостояние в столице – Тбилиси, где действующий... 01.10.2025, Sputnik Грузия
4 октября в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления. На их фоне выделяется политическое противостояние в столице – Тбилиси, где действующий мэр Каха Каладзе попытается занять эту должность в третий раз подряд.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и выяснить, кто, по их мнению, победит в столице.
4 октября в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления. На их фоне выделяется политическое противостояние в столице – Тбилиси, где действующий мэр Каха Каладзе попытается занять эту должность в третий раз подряд.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и выяснить, кто, по их мнению, победит в столице.