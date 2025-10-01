https://sputnik-georgia.ru/20251001/kogo-vy-vidite-buduschim-merom-tbilisi-295101510.html

Кого вы видите будущим мэром Тбилиси?

4 октября в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления. На их фоне выделяется политическое противостояние в столице – Тбилиси, где действующий... 01.10.2025, Sputnik Грузия

4 октября в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления. На их фоне выделяется политическое противостояние в столице – Тбилиси, где действующий мэр Каха Каладзе попытается занять эту должность в третий раз подряд.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и выяснить, кто, по их мнению, победит в столице.

