Маркедонов: чтобы наладить отношения России и Грузии, следует восстановить доверие

Маркедонов: чтобы наладить отношения России и Грузии, следует восстановить доверие

Sputnik Грузия

Для налаживания отношений Грузии и России надо честно проговорить все накопленные проблемы, восстановить доверие и познакомить грузинскую молодежь с настоящей... 01.10.2025

Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Упущена молодежь. Надо знакомить молодежь с реальной Россией. Хотелось бы, чтобы молодые грузины понимали, что Россия – это страна, где работают современные госсервисы, у нас хорошая инфраструктура, и надо видеть, что Россия не только страна, которая вспоминает Сталина, а это страна, которая смотрит в будущее и у которой есть что предложить. Эти встречи не менее важны, чем встреча Кобахидзе и Путина", – заявил Маркедонов.По словам политолога, для налаживания грузино-российских отношений для начала надо усилить диалог на экспертном уровне, и уже потом, когда будет создана определенная рамка и предпосылки, можно будет говорить и о политическом диалоге."По крайней мере такие шансы появляются. Мы все должны понимать, что накопилось проблем немало, многие из них носят системный характер. Важно эти проблемы честно проговаривать... и понимать, что какие-то окончательные решения проблематичны. Для начала надо установить какой-то минимум доверия", – отметил Маркедонов.Грузино-российские отношения постепенно нормализуются в последние годы, в условиях отсутствия дипотношений между странами. Соседние страны активно торгуют, обмениваются туристами и укрепляют межчеловеческие и культурные связи.Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов.Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.На сегодняшний день Россия входит в тройку главных торговых партнеров Грузии.В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.

