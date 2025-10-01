https://sputnik-georgia.ru/20251001/markedonov-gruzinskaya-mechta-ne-prorossiyskaya-a-evroskepticheskaya-295171545.html

Маркедонов: "Грузинская мечта" не пророссийская, а евроскептическая

Правящую партию "Грузинская мечта" упрекают в пророссийскости и отстранении от европейского пути развития, когда на самом деле ЕС никаких существенных мер не... 01.10.2025, Sputnik Грузия

Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Грузинская мечта" стала не пророссийской, а, скажем так, евроскептической. Она увидела, что в Евросоюзе есть политическая целесообразность... Наверно, поначалу это вызывало какой-то шок, потом начали этому противодействовать. Грузинский политический класс сейчас очень многое переосмысливает. Европа не кормит Грузию. Если мы посмотрим, Европа много говорит про ценности, а можем ли мы назвать какие-то перспективные инвест-проекты с участием ЕС, проекты по развитию Грузии, которые помогают грузинской науке, инфраструктуре?! Насколько в тех же регионах Грузии ощущается присутствие ЕС? Получается, Европа грозит пальчиком за какие-то нарушения, но при этом не готова брать на себя ответственность", – заявил Маркедонов.Недовольство Запада Грузией началось еще на фоне российско-украинского конфликта, так как позиция страны соблюдать все международные санкции против РФ, но не вводить собственные, не совсем устраивала Европу, впрочем как и в целом стремление Грузии сохранить суверенитет.Кроме того, в ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в России

