Маркедонов: "Грузинская мечта" не пророссийская, а евроскептическая
Маркедонов: "Грузинская мечта" не пророссийская, а евроскептическая
Правящую партию "Грузинская мечта" упрекают в пророссийскости и отстранении от европейского пути развития, когда на самом деле ЕС никаких существенных мер не... 01.10.2025
Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Грузинская мечта" стала не пророссийской, а, скажем так, евроскептической. Она увидела, что в Евросоюзе есть политическая целесообразность... Наверно, поначалу это вызывало какой-то шок, потом начали этому противодействовать. Грузинский политический класс сейчас очень многое переосмысливает. Европа не кормит Грузию. Если мы посмотрим, Европа много говорит про ценности, а можем ли мы назвать какие-то перспективные инвест-проекты с участием ЕС, проекты по развитию Грузии, которые помогают грузинской науке, инфраструктуре?! Насколько в тех же регионах Грузии ощущается присутствие ЕС? Получается, Европа грозит пальчиком за какие-то нарушения, но при этом не готова брать на себя ответственность", – заявил Маркедонов.Недовольство Запада Грузией началось еще на фоне российско-украинского конфликта, так как позиция страны соблюдать все международные санкции против РФ, но не вводить собственные, не совсем устраивала Европу, впрочем как и в целом стремление Грузии сохранить суверенитет.Кроме того, в ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в России
Новости
Маркедонов: "Грузинская мечта" не пророссийская, а евроскептическая
16:01 01.10.2025 (обновлено: 16:06 01.10.2025)
Правящую партию "Грузинская мечта" упрекают в пророссийскости и отстранении от европейского пути развития, когда на самом деле ЕС никаких существенных мер не принимает для развития Грузии
