https://sputnik-georgia.ru/20251001/meriya-tbilisi-zavershila-rekonstruktsiyu-parka-vere-v-tsentre-stolitsy-295171098.html

Мэрия Тбилиси завершила реконструкцию парка Вере в центре столицы

Мэрия Тбилиси завершила реконструкцию парка Вере в центре столицы

Sputnik Грузия

Официальное открытие обновленного парка состоится в четверг в 20:00 01.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-01T17:07+0400

2025-10-01T17:07+0400

2025-10-01T17:07+0400

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/04/289732111_0:167:1599:1066_1920x0_80_0_0_62731ef5a154398e483d6876377ecaa5.jpg

ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Служба охраны окружающей среды мэрии Тбилиси завершила реконструкцию парка Вере в центре столицы, сообщил мэр Каха Каладзе. Реконструкция парка Вере началась в сентябре 2024 года. "Обновление парка потребовало глубоких исследований и детального проекта, который был подготовлен при активном участии горожан", – сказал Каха Каладзе. По его словам, парк Вере имеет статус памятника культурного наследия, поэтому его существенная перестройка или изменение не проводились. "Особое внимание было уделено сохранению и улучшению существующей планировки и функций, чтобы наделить историческое пространство функциями, соответствующими современным стандартам", – сказал Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства. Как отметил мэр, в результате реконструкции обновлена инфраструктура парка. В частности, построены детские спортивные площадки, зона для выгула собак, прогулочные дорожки, фонтан, бельведер и административное здание. Полностью заменены системы орошения, проложена дренажная сеть, а надземные коммуникации убраны под землю. По словам мэра Тбилиси, особое внимание было уделено озеленению. "После завершения реконструкции, Тбилиси пополнился обновленной, многофункциональной рекреационной зоной, оснащенной инфраструктурой высочайшего качества с современными инженерными системами", – добавил Каладзе. В четверг в 20:00 состоится официальное открытие парка. На месте парка Вере в XVIII веке находилось кладбище, которое в начале XX века было решено ликвидировать, а на его месте создать зону отдыха для горожан с многочисленными небольшими кафе. В советское время парк Вере носил имя Сергея Кирова. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, каха каладзе