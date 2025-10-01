https://sputnik-georgia.ru/20251001/panoramnyy-restoran-i-smotrovaya-ploschadka--meriya-tbilisi-moderniziruet-telebashnyu-295167835.html

Панорамный ресторан и смотровая площадка – мэрия Тбилиси модернизирует телебашню

Панорамный ресторан и смотровая площадка – мэрия Тбилиси модернизирует телебашню

01.10.2025

ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует превратить главную телебашню города на горе Мтацминда в современную туристическую достопримечательность с панорамным рестораном и смотровой площадкой, заявил мэр столицы Каха Каладзе. По проекту, у подножия башни появится современный центр для визитеров, а на высоте 70 метров оборудуют смотровую площадку и панорамный ресторан. Инвестором выступила компания, реализовавшая проект каньона в Цалке – уникальный стеклянный мост длиной 240 метров со свисающем посередине рестораном в форме бриллианта в каньоне Дашбаши. Над проектом работала израильская компания Kass Land (она же Kass Group), которая инвестировала в развитие инфраструктуры на территории каньона 120 миллионов лари. Объем инвестиций в модернизацию телебашни составит не менее 4 миллионов долларов. Разрешительные процедуры уже завершены, строительные работы входят в активную фазу. Завершить их планируется к марту 2028 года. Срок эксплуатации составит 25 лет, после чего вся инфраструктура будет безвозмездно передана государству – предприятию ООО "Грузинский телерадиоцентр". Главная цель – превратить телебашню не только в символ столицы, но и в туристический и культурный центр международного уровня. Тбилисская телебашня – многоцелевая башня, используемая для телерадиовещания и размещения антенн сотовой связи. Башня построена в 1972 году взамен старой. Ее высота – 275 метров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

