https://sputnik-georgia.ru/20251001/panoramnyy-restoran-i-smotrovaya-ploschadka--meriya-tbilisi-moderniziruet-telebashnyu-295167835.html
Панорамный ресторан и смотровая площадка – мэрия Тбилиси модернизирует телебашню
Панорамный ресторан и смотровая площадка – мэрия Тбилиси модернизирует телебашню
Sputnik Грузия
Объем инвестиций в модернизацию телебашни составит не менее 4 миллионов долларов 01.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-01T16:31+0400
2025-10-01T16:31+0400
2025-10-01T16:31+0400
гора мтацминда
каха каладзе
тбилиси
грузия
новости
экономика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24603/14/246031481_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_14452f52c364ed6f93f5e7ee024de1db.jpg
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует превратить главную телебашню города на горе Мтацминда в современную туристическую достопримечательность с панорамным рестораном и смотровой площадкой, заявил мэр столицы Каха Каладзе. По проекту, у подножия башни появится современный центр для визитеров, а на высоте 70 метров оборудуют смотровую площадку и панорамный ресторан. Инвестором выступила компания, реализовавшая проект каньона в Цалке – уникальный стеклянный мост длиной 240 метров со свисающем посередине рестораном в форме бриллианта в каньоне Дашбаши. Над проектом работала израильская компания Kass Land (она же Kass Group), которая инвестировала в развитие инфраструктуры на территории каньона 120 миллионов лари. Объем инвестиций в модернизацию телебашни составит не менее 4 миллионов долларов. Разрешительные процедуры уже завершены, строительные работы входят в активную фазу. Завершить их планируется к марту 2028 года. Срок эксплуатации составит 25 лет, после чего вся инфраструктура будет безвозмездно передана государству – предприятию ООО "Грузинский телерадиоцентр". Главная цель – превратить телебашню не только в символ столицы, но и в туристический и культурный центр международного уровня. Тбилисская телебашня – многоцелевая башня, используемая для телерадиовещания и размещения антенн сотовой связи. Башня построена в 1972 году взамен старой. Ее высота – 275 метров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24603/14/246031481_217:0:2884:2000_1920x0_80_0_0_5c536ece06e66e26d300db67b2c6d2d1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
гора мтацминда, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, экономика
гора мтацминда, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, экономика
Панорамный ресторан и смотровая площадка – мэрия Тбилиси модернизирует телебашню
Объем инвестиций в модернизацию телебашни составит не менее 4 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует превратить главную телебашню города на горе Мтацминда в современную туристическую достопримечательность с панорамным рестораном и смотровой площадкой, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
По проекту, у подножия башни появится современный центр для визитеров, а на высоте 70 метров оборудуют смотровую площадку и панорамный ресторан.
"На Мтацминда, на телебашне мы начинаем реализацию очень хорошего проекта. Это будет один из важных центров притяжения. На высоте 70 метров будут обустроены смотровая площадка и ресторан. Мы долго над этим работали, провели множество встреч с Историческим советом, обсуждая, какой проект следует реализовать," – отметил Каладзе.
Инвестором выступила компания, реализовавшая проект каньона в Цалке – уникальный стеклянный мост длиной 240 метров со свисающем посередине рестораном в форме бриллианта в каньоне Дашбаши.
Над проектом работала израильская компания Kass Land (она же Kass Group), которая инвестировала в развитие инфраструктуры на территории каньона 120 миллионов лари.
Объем инвестиций в модернизацию телебашни составит не менее 4 миллионов долларов.
Разрешительные процедуры уже завершены, строительные работы входят в активную фазу. Завершить их планируется к марту 2028 года. Срок эксплуатации составит 25 лет, после чего вся инфраструктура будет безвозмездно передана государству – предприятию ООО "Грузинский телерадиоцентр".
Главная цель – превратить телебашню не только в символ столицы, но и в туристический и культурный центр международного уровня.
Тбилисская телебашня – многоцелевая башня, используемая для телерадиовещания и размещения антенн сотовой связи. Башня построена в 1972 году взамен старой. Ее высота – 275 метров.