https://sputnik-georgia.ru/20251001/premer-ministr-gruzii-edet-na-sammit-evropeyskogo-politicheskogo-soobschestva-295164682.html

Премьер-министр Грузии едет на саммит Европейского политического сообщества

Премьер-министр Грузии едет на саммит Европейского политического сообщества

Sputnik Грузия

Европейское политическое сообщество было создано по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в качестве платформы для политического диалога по вопросам... 01.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-01T14:00+0400

2025-10-01T14:00+0400

2025-10-01T14:00+0400

политика

грузия

новости

франция

дания

европа

эммануэль макрон

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23742/73/237427327_0:165:3050:1881_1920x0_80_0_0_10fa2a2fdeb84216b28b19d5bb8de1ae.jpg

ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 2 октября примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Дании. Европейское политическое сообщество (European Political Community, EPC) – межправительственная организация, учрежденная для политических и стратегических дискуссий о будущем Европы.По данным пресс-службы правительства, премьер-министр Грузии примет участие в дискуссии, главная тема которой – "Экономическая безопасность – снижение европейских зависимостей". "Наши национальные интересы должны быть представлены везде. У меня будет возможность принять участие в панели, в формате круглого стола, где я буду говорить о нашей стране, особенно об экономических вопросах, потому что содержание панели связано именно с экономическими вопросами", – заявил Кобахидзе перед визитом. По его словам, он также коснется роли Грузии в регионе (ред. – Южного Кавказа), а также для Европы с точки зрения взаимосвязанности. В рамках 7-й конференции EPC лидеры различных стран, в том числе европейских государств, и руководители международных институтов также обсудят укрепление безопасности и стабильности на европейском континенте путем содействия политическому диалогу и сотрудничеству. Европейское политическое сообщество было создано по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в качестве платформы для политического диалога по вопросам мира и безопасности на континенте, а также сотрудничества между государствами-членами Европейского союза и странами, не входящими в это сообщество. Первый саммит ЕПС состоялся в Праге в октябре 2022 года. В настоящее время ротационное председательство в Совете Европейского союза занимает Дания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

франция

дания

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, франция, дания, европа, эммануэль макрон, ираклий кобахидзе