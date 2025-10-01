Розовые очки спали: глава парламента о прагматизме Запада и давлении на Грузию

https://sputnik-georgia.ru/20251001/rozovye-ochki-spali-glava-parlamenta-o-pragmatizme-zapada-i-davlenii-na-gruziyu-295168489.html
01.10.2025
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Грузинское общество уже давно осознало, что Евросоюз действует прагматично и расчетливо, исходя из собственных интересов, а не ради помощи другим, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет.
"Грузинское общество уже давно сняло "розовые очки", через которые смотрело на мир, в том числе на Европу. Все увидели, что Европа и ЕС – это не собрание святых, которые действуют ради интересов других; все очень прагматично и расчетливо продвигают свои собственные интересы", – сказал Папуашвили.
По словам главы грузинского законодательного органа, во время конфликта на Украине стало ясно, что страны ЕС и Брюссель не учитывали интересы Грузии. По его словам, внешние силы подталкивали Грузию к эскалации с Россией, в том числе руками их союзников внутри страны – неправительственных организаций и "Нацдвижения".
Папуашвили подчеркнул, что грузинский народ тогда осознал: идея о "правовом международном порядке" как универсальной ценности – иллюзия, с помощью которой маленьким странам внушают, что мир держится на правилах.
"На самом деле это та же политика холодного расчета и продвижения собственных интересов, которая существовала до Второй мировой войны. Мы видим это, в том числе на примере Грузии: страны-члены ЕС грубо нарушают международные нормы, Венскую конвенцию и международные соглашения в отношении Грузии", – отметил он.
Глава парламента подчеркнул, что за 13 лет грузинский народ усвоил главный урок: чтобы быть независимым и суверенным, нужно быть готовым выдерживать давление. Независимость и свобода завоеваны самим народом, их никто не дарил. Сегодня сохраняется угроза посягательства на суверенитет, и главная задача страны – не уступать в независимости и суверенитете, отметил он.
Папуашвили отметил, что еще 13 лет назад, когда грузинский народ сместил с власти "Единое национальное движение", внешние покровители ее защищали.
По словам Папуашвили, цель была одна – сохранить эту партию ненависти в Грузии, как бомбу замедленного действия, чтобы в случае необходимости ее активировать.
Папуашвили считает, что "Нацдвижение" – это полностью управляемая извне группа, которую поддерживают для того, чтобы, поскольку они не могут управлять властью, управлять оппозицией, создавать дискомфорт, пытаться через хаос заставить власть следовать их интересам.
Основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта" в коалиции с другими оппозиционными партиями 1 октября 2012 года выиграла парламентские выборы и пришла к власти, сменив девятилетнее правление "Единого национального движения". Спустя годы коалиция развалилась, и все последующие выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта".
До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей.
За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы. Их в правящей партии их называют "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией".
* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.