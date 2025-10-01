https://sputnik-georgia.ru/20251001/sikharulidze-gruziya-byla-lyubima-evropoy-poka-sledovala-vsem-direktivam-295169610.html

Сихарулидзе: Грузия была любима Европой, пока следовала всем директивам

Сихарулидзе: Грузия была любима Европой, пока следовала всем директивам

Грузия потеряла любовь ЕС, как только проявила непослушание и захотела независимо, без внешних указаний, принимать те или иные решения внутри страны 01.10.2025

Об этом заявил политолог, основатель института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Общество подросло, оно осознало, что, возможно, нам пора бы как-то осознать: Европа – это не конечная станция, и у нас есть другие пути развития. Вот именно с этого момента, когда Грузия сказала ЕС, что мы имеем право кое-какие вещи решать самим, вот здесь, по-моему, произошел разрыв. И оказалось, что Азербайджан и Армения, которые на протяжении всех тех лет особо не убивались строить отношения с Европейским союзом, оказались в почете... Мне кажется, что для многих грузин это стало большой трагедией, потому что оказалось, что Грузия была любима до тех пор, пока следовала всем директивам извне. И Европа оказалась не готова к тому, чтобы принять Грузию, так же как она приняла Азербайджан и Армению, со своими минусами, плюсами. И сейчас проходит момент отрицания, когда Брюссель не хочет принять тот факт, что Грузия имеет свою волю. А Армения и Азербайджан своей прагматичной политикой оказались в нужное время в нужном месте", – заявил Сихарулидзе.Недовольство Запада Грузией началось еще на фоне российско-украинского конфликта, так как позиция страны соблюдать все международные санкции против РФ, но не вводить собственные, не совсем устраивала Европу, впрочем, как и в целом стремление Грузии сохранить суверенитет.Кроме того, в ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в России

