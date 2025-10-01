https://sputnik-georgia.ru/20251001/starenie-naseleniya-gruzii-trevozhnaya-tendentsiya---video-295183743.html
Старение населения Грузии: тревожная тенденция - видео
Во всем мире 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В Грузии забота о пожилых в основном обеспечивается за счет семейной поддержки и... 01.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-01T20:55+0400
2025-10-01T20:55+0400
2025-10-02T15:56+0400
Старение населения Грузии: тревожная тенденция - видео
20:55 01.10.2025 (обновлено: 15:56 02.10.2025)
Во всем мире 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В Грузии забота о пожилых в основном обеспечивается за счет семейной поддержки и государственных мер, таких как пенсии и всеобщая программа здравоохранения.
Существует частный сектор услуг, включающий дома престарелых и услуги сиделок. Несмотря на наличие базовой поддержки, пожилые люди часто испытывают чувство эмоционального одиночества из-за недостатка социальных пространств и отсутствия активной государственной политики.
При этом в последние годы население Грузии стало весьма активно стареть. Число жителей страны старше 65 лет неуклонно растет, и это вызывает тревогу у экспертов. К началу 2025 год в Грузии проживало 864,3 тысячи пенсионеров, что составляет около 23,4% от общего населения страны. При этом среди пенсионеров преобладают женщины (71%).