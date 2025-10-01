https://sputnik-georgia.ru/20251001/uslozhnen-ekzamen-na-prava-dlya-voditeley-avtobusov-i-bolshegruzov-gruzii-295154368.html

Усложнен экзамен на права для водителей автобусов и большегрузов Грузии

Согласно изменениям, первый этап практического экзамена кандидат будет сдавать на закрытой территории, а второй этап – в реальных условиях дорожного движения 01.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Практическая часть экзаменов на получение водительских прав категорий CE, DE и подкатегорий C1E, D1E с 1 октября 2025 года стала в Грузии двухэтапной. Согласно изменениям, первый этап практического экзамена кандидат будет сдавать на закрытой территории, а второй этап – в реальных условиях дорожного движения, в соответствии с маршрутами экзамена, утвержденными приказом МВД Грузии. В случае истечения 365-дневного срока удовлетворительный результат, полученный на первом этапе практического экзамена, теряет юридическую силу. Желающие получить права категорий CE, DE и подкатегорий C1E, D1E смогут сдать практический экзамен в руставском и кутаисском структурных подразделениях Агентства обслуживания. Для сдачи второго этапа практического экзамена обязательно заранее пройти регистрацию и взять номер очереди. Сделать это можно непосредственно в соответствующем структурном подразделении агентства, через веб-сайт или мобильное приложение. С 17 лет уже можно получить права на вождение мотоцикла с объемом двигателя менее 125 кубических сантиметров, легковым автомобилем без права перевозки пассажиров и работы в такси, а также трактором. Экзамен на получение водительских прав в Грузии проходит в три этапа. Первый этап – теоретический, второй – осуществление маневров на площадке, третий этап – осуществление маневров в реальных условиях на улице. Получить права возможно, пройдя все три этапа. Иностранные граждане с конца мая 2025 года могут получить права, лишь имея вид на жительство или справку о пребывании в стране более 185 дней. Исключение составляют только сотрудники дипведомств, которые должны представлять копию аккредитационной карты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

