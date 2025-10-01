https://sputnik-georgia.ru/20251001/v-ozhidanii-vyborov-tbilistsy-rasskazali-kakim-khotyat-videt-glavu-stolitsy-295170447.html

В ожидании выборов: тбилисцы рассказали, каким хотят видеть главу столицы

В ожидании выборов: тбилисцы рассказали, каким хотят видеть главу столицы

Sputnik Грузия

До выборов мэров городов в Грузии остаются считанные дни. Sputnik Грузия спросил у жителей Тбилиси, каким должен быть глава столицы 01.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-01T15:32+0400

2025-10-01T15:32+0400

2025-10-01T15:32+0400

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

грузия

политика

тбилиси

яго хвичия

выборы в местные органы власти в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/01/295169974_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_64345e29f869ab05b20e759d98ea1562.jpg

Одни уверены, что мэр обязан быть коренным тбилисцем, другие говорят о дипломатии, образовании и ответственности. Жители также делятся своими тревогами: активная застройка превращает Тбилиси в "бетонный город", где зелёных зон становится всё меньше.Несмотря на разные ожидания, тбилисцы сходятся в одном: будущий мэр должен думать о городе и его жителях.Выборы мэра Тбилиси пройдут 4 октября. Каладзе, который уже в третий раз баллотируется от правящей партии "Грузинская мечта", считается главным претендентом на победу. Его основные соперники – кандидат от партий "Сильная Грузия – Лело" и "Гахария – за Грузию" Ираклий Купрадзе, а также кандидат от партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, тбилиси, яго хвичия, выборы в местные органы власти в грузии, видео