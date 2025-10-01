https://sputnik-georgia.ru/20251001/v-ozhidanii-vyborov-tbilistsy-rasskazali-kakim-khotyat-videt-glavu-stolitsy-295170447.html
В ожидании выборов: тбилисцы рассказали, каким хотят видеть главу столицы
До выборов мэров городов в Грузии остаются считанные дни. Sputnik Грузия спросил у жителей Тбилиси, каким должен быть глава столицы 01.10.2025, Sputnik Грузия
Одни уверены, что мэр обязан быть коренным тбилисцем, другие говорят о дипломатии, образовании и ответственности. Жители также делятся своими тревогами: активная застройка превращает Тбилиси в "бетонный город", где зелёных зон становится всё меньше.Несмотря на разные ожидания, тбилисцы сходятся в одном: будущий мэр должен думать о городе и его жителях.Выборы мэра Тбилиси пройдут 4 октября. Каладзе, который уже в третий раз баллотируется от правящей партии "Грузинская мечта", считается главным претендентом на победу. Его основные соперники – кандидат от партий "Сильная Грузия – Лело" и "Гахария – за Грузию" Ираклий Купрадзе, а также кандидат от партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия.
До выборов мэров городов в Грузии остаются считанные дни. Sputnik Грузия спросил у жителей Тбилиси, каким должен быть глава столицы
Одни уверены, что мэр обязан быть коренным тбилисцем, другие говорят о дипломатии, образовании и ответственности. Жители также делятся своими тревогами: активная застройка превращает Тбилиси в "бетонный город", где зелёных зон становится всё меньше.
Несмотря на разные ожидания, тбилисцы сходятся в одном: будущий мэр должен думать о городе и его жителях.
Выборы мэра Тбилиси пройдут 4 октября. Каладзе, который уже в третий раз баллотируется от правящей партии "Грузинская мечта", считается главным претендентом на победу. Его основные соперники – кандидат от партий "Сильная Грузия – Лело" и "Гахария – за Грузию" Ираклий Купрадзе, а также кандидат от партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия.