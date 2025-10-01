https://sputnik-georgia.ru/20251001/v-tbilisi-zaderzhan-deputat-sakrebulo-zviad-kuprava-295169452.html
В Тбилиси задержан оппозиционер Звиад Куправа
В Тбилиси задержан оппозиционер Звиад Куправа
Задержание Куправа связано с его видеообращением о срыве предстоящих 4 октября выборов 01.10.2025
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Служба госбезопасности Грузии задержала депутата сакребуло (горсовета) Тбилиси от партии "Единое национальное движение" Звиада Куправа. Как заявляют в ведомстве, дело касается видео в социальных сетях с призывом к свержению власти и срыву предстоящих 4 октября выборов. В частности, в видео Куправа называет избирательные участки "пунктами спецоперации" а сами выборы "спецоперацией", утверждая что тактической задачей партии является срыв этой спецоперации. При этом он заявил: "Десятки тысяч людей решили 4 октября свергнуть Иванишвили, в том числе и я". СГБ трактовало свержение Иванишвили как свержение власти.По данным СГБ, они также изучает призыв Куправа к освождению политзаключенных и его анонс других преступлений, которые касаются вмешательства с применением насилия или угрозой в волеизъявлении избирателей. "СГБ Грузии изучит все подобные заявления для дачи правовой оценки", - отмечают в СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
