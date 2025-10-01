https://sputnik-georgia.ru/20251001/vstupili-v-silu-novye-pravila-prebyvaniya-dlya-inostrantsev-v-gruzii-295155356.html

Вступили в силу новые правила пребывания для иностранцев в Грузии

ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Пакет законопроектов об ужесточении миграционной политики, в том числе о применении выдворения как наказания для иностранцев в случае совершения им правонарушений или преступлений вступил в силу. По новым правилам выдворение иностранца стало административным наказанием, которое суд может применить в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, вина в правонарушении которых доказана. Основная часть правонарушений, за которые иностранцев будут выдворять и запрещать въезд в страну на конкретный срок, касаются самых распространенных правонарушений на акциях протеста в Грузии. Также выдворение и запрет посещать Грузию в течение трех лет будет грозить иностранцам за словесное оскорбление, брань, оскорбительное преследование и/или совершение иных оскорбительных действий в отношении государственно-политического должностного лица Грузии, политического должностного лица, государственного служащего, лица при исполнении служебных обязанностей или в связи с исполнением служебных обязанностей или деятельностью. Аналогичное наказание последует для иностранных граждан и за нарушение правил проведения собраний и манифестаций, в частности, за блокирование входа в здание суда или повторное нарушение норм закона Грузии "О манифестациях и собраниях" или участие в уже прекращенном митинге. Также выдворение и запрет въезда в страну могут быть применены в качестве уголовного наказания – как альтернатива тюремному сроку – к иностранцам, обвиняемым в незаконном пересечении границы Грузии, незаконной перевозке мигрантов или создании условий для пребывания в стране незаконных мигрантов. Выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в страну на определенный срок означает принудительную депортацию иностранца или лица без гражданства, совершившего преступление. Выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию могут быть назначены: Выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию на определенный срок, как вид наказания могут быть применены в случае, если суд установит, что с учетом обстоятельств дела и личности преступника его пребывание в Грузии нецелесообразно. Также стало преступлением воспрепятствование исполнению судебного решения иностранцем, которому в качестве наказания назначены выдворение из Грузии и запрет на въезд в страну на определенный срок, или в отношении которого существует решение суда о выдворении. Иностранец будет выдворен из страны или приговорен к тюремному заключению на срок от одного года до шести лет, если он умышленно уничтожит проездной документ, не будет иметь такого документа или уклонится от процедуры получения документа, или другим способом откажется выполнять решение суда. Штрафы для иностранцев Кроме того, будут действовать повышенные штрафы. В случае если иностранец просрочил срок пребывания в Грузии до трех месяцев, ему придется заплатить штраф в размере 1 тысячи лари (вместо 180), и ему будет запрещено посещать Грузию в течение полугода. Если же иностранец находился в стране менее года, после истечения срока легального пребывания в стране ему придется выплатить штраф в 2 тысячи лари (вместо 360 лари), и попрощаться с Грузией на два года. А вот за нелегальное нахождение в стране более одного года штраф составит 3 тысячи лари (вместо 360) с запретом въезда в страну в течение трех лет. Способствование нелегальному нахождению в Грузии иностранцев будет караться для физических лиц и компаний штрафом в размере 2 тысяч лари. Выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию на определенный срок не применяется при выдворении иностранца в государство, где его преследуют за политические убеждения или за деяние, которое не считается преступлением по законодательству Грузии, или его преследуют за защиту прав человека и мира, за прогрессивную общественно-политическую, научную и творческую деятельность, или его жизни или здоровью угрожает опасность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

