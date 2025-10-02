https://sputnik-georgia.ru/20251002/glava-sgb-gruzii-predupredil-o-volne-arestov-za-prizyvy-k-sverzheniyu-vlasti-295179139.html

Глава СГБ Грузии предупредил о волне арестов за призывы к свержению власти

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Публичные призывы к свержению власти являются уголовно наказуемым деянием, и в связи с этим волна арестов была, есть и будет естественным последствием таких действий, заявил глава Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе. СГБ 1 октября задержала депутата сакребуло (горсовета) Тбилиси от партии "Единое национальное движение" Звиада Куправа из-за публичных призывов к свержению власти и срыву предстоящих 4 октября выборов. А ранее, 11 сентября, по аналогичному обвинению был задержан председатель политсовета ЕНД Леван Хабеишвили. Ряд оппозиционных лидеров анонсировали масштабную акцию протеста и мирный переворот в день выборов. "Когда человек осуществляет преступный призыв публично и открыто, что является деянием, предусмотренным Уголовным кодексом, то естественно, что после этого подобная волна была ожидаемой, есть и будет", – заявил Мдинарадзе. Мдинарадзе подчеркнул, что любой призыв к свержению власти, даже замаскированный красивыми словами, остается преступлением. По его словам, массовое тиражирование подобных заявлений может иметь иную цель и не всегда подпадает под состав правонарушения, однако в случае реального намерения реализовать такой призыв речь идет о преступлении, которое не подлежит прощению. Глава СГБ предупредил, что определенные силы могут попытаться организовать действия, рассчитанные на сильный эмоциональный эффект в обществе. Он подчеркнул, что подобные шаги недопустимы, и даже само планирование таких акций приведет к жесткой и законной реакции государства. "Без преувеличения, я не советую даже думать об этом, потому что они получат очень серьезный ответ, и не думаю, что кому-то из них понравится этот ответ и правовая реакция. Поэтому, если кто-то хочет протестовать – протестуйте, но не выходите за рамки закона. Это еще один мой совет", – заявил Мдинарадзе.По его словам, страна достойно проведет выборы, справится с вызовами, а грузинское государство продолжит укрепляться. Ранее лидеры "Грузинской мечты" заявляли, что радикальная оппозиция в Грузии не обладает ни силами, ни ресурсами для насильственного свержения власти, и революции в стране не будет.Масштабная акция протеста на проспекте Руставели запланирована на 4 октября – в день выборов в органы местного самоуправления. Часть оппозиционного спектра, включая бывшую правящую партию "Единое национальное движение", объявила бойкот выборам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

