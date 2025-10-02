https://sputnik-georgia.ru/20251002/gruzinskie-tyazheloatlety-primut-uchastie-v-chempionate-mira-v-norvegii-295169076.html

Грузинские тяжелоатлеты примут участие в чемпионате мира в Норвегии

2 октября

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Сборную Грузию на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Норвегии представят трое спортсменов, сообщили в пресс-службе федерации. Представители Грузии начнут соревнования с 3 октября в весовой категории до 60 кг. Для грузинского тяжелоатлета Годердзи Берделидзе (60 кг) выступление в Норвегии станет дебютом на чемпионате мира. В апреле Берделидзе завоевал серебряную медаль в сумме двоеборья – 286 кг на чемпионате Европы в Кишиневе. После него за медали ЧМ поборются Реваз Давитадзе (94 кг) и Бакар Турманидзе (+110 кг). Главный тренер сборной Грузии – олимпийский чемпион Георгий Асанидзе. Сборы сборной Грузии прошли на базе в Бакуриани. В Норвежском Ферде 2-11 октября пройдет 90-й чемпионат мира по тяжелой атлетике. Это дебютный чемпионат в измененном формате с новыми весовыми категориями. Всего будет разыграно 16 комплектов медалей – по восемь у мужчин и женщин. На турнире будут разыграны награды в следующих весовых категориях: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

