Грузинские тяжелоатлеты примут участие в чемпионате мира в Норвегии

В Норвежском Ферде 2-11 октября пройдет 90-й чемпионат мира по тяжелой атлетике
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Сборную Грузию на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Норвегии представят трое спортсменов, сообщили в пресс-службе федерации. Представители Грузии начнут соревнования с 3 октября в весовой категории до 60 кг. Для грузинского тяжелоатлета Годердзи Берделидзе (60 кг) выступление в Норвегии станет дебютом на чемпионате мира. В апреле Берделидзе завоевал серебряную медаль в сумме двоеборья – 286 кг на чемпионате Европы в Кишиневе. После него за медали ЧМ поборются Реваз Давитадзе (94 кг) и Бакар Турманидзе (+110 кг). Главный тренер сборной Грузии – олимпийский чемпион Георгий Асанидзе. Сборы сборной Грузии прошли на базе в Бакуриани. В Норвежском Ферде 2-11 октября пройдет 90-й чемпионат мира по тяжелой атлетике. Это дебютный чемпионат в измененном формате с новыми весовыми категориями. Всего будет разыграно 16 комплектов медалей – по восемь у мужчин и женщин. На турнире будут разыграны награды в следующих весовых категориях:
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Сборную Грузию на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Норвегии представят трое спортсменов, сообщили в пресс-службе федерации.
Представители Грузии начнут соревнования с 3 октября в весовой категории до 60 кг.
Для грузинского тяжелоатлета Годердзи Берделидзе (60 кг) выступление в Норвегии станет дебютом на чемпионате мира. В апреле Берделидзе завоевал серебряную медаль в сумме двоеборья – 286 кг на чемпионате Европы в Кишиневе.
После него за медали ЧМ поборются Реваз Давитадзе (94 кг) и Бакар Турманидзе (+110 кг). Главный тренер сборной Грузии – олимпийский чемпион Георгий Асанидзе. Сборы сборной Грузии прошли на базе в Бакуриани.
В Норвежском Ферде 2-11 октября пройдет 90-й чемпионат мира по тяжелой атлетике.
Это дебютный чемпионат в измененном формате с новыми весовыми категориями. Всего будет разыграно 16 комплектов медалей – по восемь у мужчин и женщин. На турнире будут разыграны награды в следующих весовых категориях:
Мужчины: 60, 65, 71, 79, 88, 94, 110, +110 кг;
Женщины: 48, 53, 58, 63, 69, 77, 86, +86 кг.