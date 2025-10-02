https://sputnik-georgia.ru/20251002/gruziya-na-sammite-eps-premer-uchastvuet-v-diskussiyakh-liderov-evropy-295177148.html

Грузия на саммите ЕПС: премьер участвует в дискуссиях лидеров Европы

Грузия на саммите ЕПС: премьер участвует в дискуссиях лидеров Европы

Sputnik Грузия

В настоящее время ротационное председательство в Совете Европейского союза занимает Дания 02.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-02T11:51+0400

2025-10-02T11:51+0400

2025-10-02T11:51+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

дания

европа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/02/295176954_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_17dd5050948b917a016f369e51f1760c.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с европейскими лидерами примет участие в дискуссии в формате круглого стола, посвященной экономике и снижению экономических зависимостей Европы, заявил руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани грузинским журналистам в Дании. Грузинская делегация во главе с премьером находится в Датском королевстве для участия в саммите Европейского политического сообщества (European Political Community). Кобахидзе примет участие в дискуссии под названием "Экономическая безопасность – снижение европейских зависимостей". По его словам, глава грузинского правительства также присоединяется к инициативе Франции о создании коалиции против наркотиков. "В этом направлении власти Грузии работают очень активно, особенно министерство внутренних дел, которое за последние месяцы изъяло беспрецедентное количество наркотиков, задержало крупных наркоторговцев и привлекло их к ответственности", – отметил он. Накануне Кобахидзе принял участие в приеме, организованном в честь лидеров Европейского политического сообщества от имени короля и королевы Дании. Торжественный прием состоялся во дворце Амалиенборг в Копенгагене, где участников саммита приветствовали король Фредерик X и королева Мэри Элизабет. Европейское политическое сообщество было создано по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в качестве платформы для политического диалога по вопросам мира и безопасности на континенте, а также сотрудничества между государствами-членами Европейского союза и странами, не входящими в это сообщество. Первый саммит ЕПС состоялся в Праге в октябре 2022 года. В настоящее время ротационное председательство в Совете Европейского союза занимает Дания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

дания

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, дания, европа