Грузия на саммите ЕПС: премьер участвует в дискуссиях лидеров Европы
Грузия на саммите ЕПС: премьер участвует в дискуссиях лидеров Европы
02.10.2025
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с европейскими лидерами примет участие в дискуссии в формате круглого стола, посвященной экономике и снижению экономических зависимостей Европы, заявил руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани грузинским журналистам в Дании. Грузинская делегация во главе с премьером находится в Датском королевстве для участия в саммите Европейского политического сообщества (European Political Community). Кобахидзе примет участие в дискуссии под названием "Экономическая безопасность – снижение европейских зависимостей". По его словам, глава грузинского правительства также присоединяется к инициативе Франции о создании коалиции против наркотиков. "В этом направлении власти Грузии работают очень активно, особенно министерство внутренних дел, которое за последние месяцы изъяло беспрецедентное количество наркотиков, задержало крупных наркоторговцев и привлекло их к ответственности", – отметил он. Накануне Кобахидзе принял участие в приеме, организованном в честь лидеров Европейского политического сообщества от имени короля и королевы Дании. Торжественный прием состоялся во дворце Амалиенборг в Копенгагене, где участников саммита приветствовали король Фредерик X и королева Мэри Элизабет. Европейское политическое сообщество было создано по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в качестве платформы для политического диалога по вопросам мира и безопасности на континенте, а также сотрудничества между государствами-членами Европейского союза и странами, не входящими в это сообщество. Первый саммит ЕПС состоялся в Праге в октябре 2022 года. В настоящее время ротационное председательство в Совете Европейского союза занимает Дания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
