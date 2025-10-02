https://sputnik-georgia.ru/20251002/kak-prokhodit-sbor-urozhaya-vinograda-na-rodine-vina--v-kakheti-295164286.html
Как проходит сбор урожая винограда на родине вина – в Кахети?
Как проходит сбор урожая винограда на родине вина – в Кахети?
В 2025 году в Кахети ожидается сбор 200-250 тысяч тонн винограда 02.10.2025
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) переработали до 163 тысяч тонн винограда, сообщили в Национальном агентстве вина. Сезон сбора урожая (ртвели) и его сдача на заводы активно проходит во всех муниципалитетах региона Кахети. Ежедневная переработка винограда превышает 10 тысяч тонн. К этому времени виноград на заводы сдали до 11 тысяч фермеров. По данным Агентства, переработано до 74 тысяч тонн "саперави", до 78 тысяч тонн "ркацители" и других сортов винограда. Круглосуточный координационный штаб для содействия организованному проведению ртвели работает в городе Телави. В нем зарегистрированы до 550 винных компаний и погребов, 330 из которых уже были подключены к процессу приема винограда у фермеров. Однако в 2025 году процесс субсидирования видоизменили. В частности, правительство Грузии приняло решение прекратить субсидирование частных винодельческих компаний во время сбора урожая 2025 года. В случае если частный сектор не сможет закупить весь урожай, это сделает госкомпания. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. В 2025 году в Кахети ожидается сбор 200-250 тысяч тонн винограда. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
