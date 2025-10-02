https://sputnik-georgia.ru/20251002/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-2-oktyabrya-2025-295159512.html

Какой сегодня церковный праздник: 2 октября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 2 октября 2025

По православному церковному календарю 2 октября отмечают день памяти святых Трофима, Савватия, Доримедонта, Зосима, Игоря и других 02.10.2025

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 2 октября поминают мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, пострадавших за веру во время правления императора Проба (276-282).Христиане Трофим и Савватий пришли в Антиохию (территория современной Сирии), когда в городе необузданно праздновали языческий праздник. Горожане, увидев незнакомцев, которые сторонятся языческих жертвоприношений, задержали пришлых. Узнав, что Трофим и Савватий христиане, их подвергли жестоким пыткам.Савватий скончался во время пыток, а Трофима бросили в темницу, где его навещал сенатор Доримедонт – тайный христианин, всячески стараясь облегчить страдания мученика. Когда язычники узнали об этом, они казнили Доримедонта вместе с Трофимом.Зосима пустынникПо церковному календарю 2 октября поминают преподобномученика Зосиму, пострадавшего за веру при императоре Диоклетиане (284-305).Пустынножителя Зосиму, происходившего из Киликии, схватили во время преследования христиан и подвергли жестоким пыткам. Но преподобномученик, хранимый Господом, остался невредим.Афанасий – смотритель тюрьмы, присутствовавший при этом чуде, уверовал в Христа и крестился. Когда преподобного вместе с Афанасием отпустили, они ушли в пустыню и до конца жизни жили в расщелине горы.Игорь ЧерниговскийПо церковному календарю 2 октября поминают благоверного князя Игоря Черниговского, жившего в эпоху княжеских междоусобиц в первой половине XII века.Всеволод – старший брат Игоря, правивший всего два года Киевом, вел непрерывные войны и настроил против себя киевских бояр. Своим преемником перед смертью он назначил Игоря, но Киевское вече исполнить волю князя отказалось.Игоря взяли в плен и заточили в Феодоровом монастыре, где он принял монашеский постриг. Но Киевское вече через год решило расправиться с князем-иноком. Разъяренная толпа, ворвавшись во время службы в храм, схватила Игоря и зверски убила. Произошло это в 1147 году.ИмениныПо церковному календарю 2 октября именины отмечают Мария, Алексей, Давид, Константин, Игорь, Николай, Нил, Савватий, Трофим и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников

