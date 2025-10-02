https://sputnik-georgia.ru/20251002/kurs-lari-na-chetverg--27258-gel-295174089.html

Курс лари на четверг – 2,7258 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,7258 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0006 лари по отношению к доллару 02.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 октября в размере 2,7258 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0006 лари по отношению к доллару.

