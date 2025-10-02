https://sputnik-georgia.ru/20251002/mestnye-vybory-v-gruzii-v-tsifrakh-2025-295181181.html
Местные выборы в Грузии в цифрах, 2025
Местные выборы в Грузии в цифрах, 2025
Sputnik Грузия
4 октября в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления. Sputnik Грузия представляет вам графическую визуализацию всего процесса, в том числе –... 02.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-02T15:31+0400
2025-10-02T15:31+0400
2025-10-02T15:31+0400
грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
выборы в местные органы власти в грузии 2025
инфографика
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/02/295180826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9d6447f37490d3f1ac41769e00094ca1.png
4 октября в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления. Sputnik Грузия представляет вам графическую визуализацию всего процесса, в том числе – кого будут избирать, где и кто.
тбилиси
2025
Новости
ru_GEhttps://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/02/295180826_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_29a296e2d3bd81fb0140e775f09e7dc3.png
Sputnik Грузия
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, выборы в местные органы власти в грузии 2025, инфографика, политика, инфографика
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, выборы в местные органы власти в грузии 2025, инфографика, политика, инфографика
Местные выборы в Грузии в цифрах, 2025
Подписаться
4 октября в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления. Sputnik Грузия представляет вам графическую визуализацию всего процесса, в том числе – кого будут избирать, где и кто.