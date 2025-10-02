Грузия
Местные выборы в Грузии в цифрах, 2025
Местные выборы в Грузии в цифрах, 2025
4 октября в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления. Sputnik Грузия представляет вам графическую визуализацию всего процесса, в том числе –... 02.10.2025, Sputnik Грузия
4 октября в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления. Sputnik Грузия представляет вам графическую визуализацию всего процесса, в том числе – кого будут избирать, где и кто.
Местные выборы в Грузии в цифрах, 2025

15:31 02.10.2025
Местные выборы в Грузии в цифрах 2025
4 октября в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления. Sputnik Грузия представляет вам графическую визуализацию всего процесса, в том числе – кого будут избирать, где и кто.
