Микаутадзе забил дебютный гол в Лиге чемпионов в ворота туринского "Ювентуса"

Микаутадзе в начале сентября перешел в "Вильярреал" из "Лиона" за 30 миллионов евро, что стало рекордным трансфером для испанского клуба 02.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-02T19:59+0400

2025-10-02T19:59+0400

2025-10-02T19:59+0400

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Грузинский нападающий "Вильярреала" Георгий Микаутадзе забил свой дебютный гол в Лиге чемпионов в ворота итальянского "Ювентуса" – 2:2. Нападающий сборной Грузии вышел в стартовом составе испанской команды и провел на поле 76 минут. Жорж открыл счет на 18 минуте. Несмотря на преимущество в счете и по количеству опасных моментов, хозяева поля не смогли удержать перевес. "Ювентус" сравнял счет на 49 минуте эффектным ударом "ножницы" от защитника Федерико Гатти, а спустя семь минут Франсиско Консейсау вывел итальянскую команду вперед. Тем не менее, Ренато Вейга сравнял счет на 90 минуте. После двух туров общего этапа Лиги чемпионов стразу шесть клубов имеют по шесть очков: "ПСЖ", "Арсенал," "Карабах", "Бавария", "Интер" и "Реал" Мадрид. У "Вильярреала" одно очко и испанский клуб пока что на 26 месте. Микаутадзе в начале сентября перешел в "Вильярреал" из "Лиона" за 30 миллионов евро, что стало рекордным трансфером для испанского клуба. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

