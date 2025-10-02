https://sputnik-georgia.ru/20251002/orban-rasskazal-o-planakh-es-razvyazat-voynu-s-rossiey-iz-za-ukrainy-295184716.html
Орбан рассказал о планах ЕС развязать войну с Россией из-за Украины
Орбан рассказал о планах ЕС развязать войну с Россией из-за Украины
Орбан намерен инициировать в Венгрии сбор подписей против военных планов Брюсселя 02.10.2025
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Лидеры Евросоюза стремятся спровоцировать вооруженный конфликт с Россией из-за Украины, такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети Х.В эти дни в Копенгагене проходит саммит Европейского политического сообщества.По словам Орбана, ситуация складывается серьезная, на столе переговоров находятся откровенно провоенные предложения.Перед началом саммита премьер-министр заявил журналистам, что инициирует в Венгрии сбор подписей против военных планов Брюсселя."Я так вижу, что Евросоюз обозначил, что идет на войну. Более того, вчера они даже представили военную стратегию, как победить Россию", – сказал политик.Он полагает, что это плохо не только для Венгрии, но и для ЕС, однако давление в этом вопросе оказывается огромное.Ранее в марте Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию, предусматривающую привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств (650 млрд) планируется взять из бюджетов европейских государств, еще часть (150 млрд) – в виде кредитов.Накануне Орбан заявил, что в настоящее время не может идти речи о приеме Украины в Европейский союз. Он пояснил, что это "членство будет означать, во-первых, что в Евросоюз придет война", а во-вторых, то, что "деньги из Европы пойдут на Украину".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
