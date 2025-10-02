https://sputnik-georgia.ru/20251002/podpisannaya-deklaratsiya-i-dostizheniya-gruzii-premer-gruzii-na-evropeyskom-sammite-295187229.html

Подписанная декларация и достижения Грузии: премьер Грузии на европейском саммите

Подписанная декларация и достижения Грузии: премьер Грузии на европейском саммите

Sputnik Грузия

Грузинская делегация во главе с премьером находится в Дании для участия в саммите Европейского политического сообщества 02.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-02T23:28+0400

2025-10-02T23:28+0400

2025-10-02T23:28+0400

грузия

новости

политика

дания

ираклий кобахидзе

эммануэль макрон

наркопреступления в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/02/295187053_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_cd3ae68d9fd220b55217114163411048.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Грузия присоединилась к инициативе Франции по созданию Европейской коалиции по борьбе с наркотиками в рамках саммита Европейского политического сообщества, сообщает администрация правительства. Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе находится в Дании для участия в саммите Европейского политического сообщества (European Political Community). Декларацию о присоединении к Коалиции от Грузии подписал премьер-министр. Премьер-министр Грузии также подчеркнул необходимость совместных усилий мировых лидеров и международного сотрудничества в процессе эффективной борьбы с наркотиками и отметил, что инициатива Франции о создании Европейской коалиции по борьбе с наркотиками является важным шагом вперед в этом направлении. Также Кобахидзе в рамках саммита Европейского политического сообщества принял участие в панельной дискуссии на тему "Экономическая безопасность – снижение европейских зависимостей". Выступая на дискуссии в формате круглого стола, глава правительства рассказал о транзитном потенциале Грузии и особой роли страны в Среднем коридоре. Кобахидзе подчеркнул стратегическое положение Грузии и отметил, что страна имеет потенциал способствовать существованию стабильных и диверсифицированных цепочек поставок критически важных минералов не только для Евросоюза, но и в глобальном масштабе. По его словам, стратегическое положение Грузии позволяет выполнять функцию жизненно важного транзитного хаба в Среднем коридоре. При этом глава правительства рассказал о крупных инфраструктурных проектах, реализуемых в стране, в том числе о строительстве глубоководного порта Анаклия и модернизации железной дороги, что служит улучшению логистических возможностей страны. Европейское политическое сообщество было создано по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в качестве платформы для политического диалога по вопросам мира и безопасности на континенте, а также сотрудничества между государствами-членами Европейского союза и странами, не входящими в это сообщество. Первый саммит ЕПС состоялся в Праге в октябре 2022 года. В настоящее время ротационное председательство в Совете Европейского союза занимает Дания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

дания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, дания, ираклий кобахидзе, эммануэль макрон, наркопреступления в грузии