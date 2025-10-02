Грузия
Положение в ПАСЕ трагическое – премьер Грузии о новой резолюции
Положение в ПАСЕ трагическое – премьер Грузии о новой резолюции
Sputnik Грузия
ПАСЕ приняла очередную критическую резолюцию о ситуации в Грузии, в которой назвала положение в стране "кризисом демократии"
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Резолюция ПАСЕ о Грузии не имеет никакой ценности в глазах грузинского общества и не основана на объективной оценке, поэтому мы и приостановили свою деятельность в этом органе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. ПАСЕ приняла очередную критическую резолюцию о ситуации в Грузии, в которой назвала положение в стране "кризисом демократии" и раскритиковала Тбилиси за принятые в последнее время решения. При этом он назвал работу ПАСЕ трагической и отметил, что Ассамблея уже не первый раз необъективно критикует Грузию, и государство выразило свое отношение к работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, отказавшись от участия в ее заседаниях. "Вы знаете наше отношение к сегодняшнему положению дел в ПАСЕ, и выражением этого отношения является то, что мы приостановили нашу деятельность в Парламентской ассамблее Совета Европы. Положение действительно трагическое", - сказал Кобахидзе. Что же написано в резолюции В связи с предстоящими местными выборами 4 октября в Грузии Ассамблея обеспокоена тем фактом, что ее призыв к немедленному, инклюзивному процессу создания благоприятной избирательной среды для новых, подлинно демократических выборов, не был выполнен. Подтверждением этого она считает отказ большинства оппозиционных партий от участия в выборах. Ассамблея обеспокоена тем, что за выборами не будут наблюдать авторитетные грузинские НПО, а также тем, что для наблюдения не пригласили Конгресс местных и региональных властей Совета Европы для наблюдения за предстоящими выборами, а приглашение миссии БДИПЧ/ОБСЕ "было намеренно отправлено настолько поздно, что их наблюдение стало невозможным". Ассамблея также осуждает продолжающееся и безжалостное подавление инакомыслия, в том числе путем принятия репрессивного законодательства и злоупотребления политически мотивированным судебным преследованием против гражданского общества, независимых СМИ, оппозиционных сил и отдельных митингующих. Также ПАСЕ обеспокоено решениями правительства Грузии о заморозке счетов ведущих НПО и принятым в Грузии законом "О грантах". Вместе с тем Ассамблея выражает серьезную обеспокоенность в связи с парламентской следственной комиссией по изучению деятельности режима "Единого национального движения" и его политических представителей в 2003-2012 годах. По мнению Ассамблеи, "такой запрет демократической оппозиции фактически установит однопартийную диктатуру в Грузии, что будет несовместимо с членством в Совете Европы".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, пасе, совет европы
Положение в ПАСЕ трагическое – премьер Грузии о новой резолюции

20:50 02.10.2025 (обновлено: 21:19 02.10.2025)
ПАСЕ приняла очередную критическую резолюцию о ситуации в Грузии, в которой назвала положение в стране "кризисом демократии"
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Резолюция ПАСЕ о Грузии не имеет никакой ценности в глазах грузинского общества и не основана на объективной оценке, поэтому мы и приостановили свою деятельность в этом органе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
ПАСЕ приняла очередную критическую резолюцию о ситуации в Грузии, в которой назвала положение в стране "кризисом демократии" и раскритиковала Тбилиси за принятые в последнее время решения.

"Никого не удивляет, конечно, резолюция такого типа, однако в глазах грузинского общества эти резолюции не имеют никакой ценности. Если резолюция не основана на объективных оценках, она не будет иметь никакой ценности для грузинского общества", – заявил Кобахидзе.

При этом он назвал работу ПАСЕ трагической и отметил, что Ассамблея уже не первый раз необъективно критикует Грузию, и государство выразило свое отношение к работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, отказавшись от участия в ее заседаниях.
"Вы знаете наше отношение к сегодняшнему положению дел в ПАСЕ, и выражением этого отношения является то, что мы приостановили нашу деятельность в Парламентской ассамблее Совета Европы. Положение действительно трагическое", - сказал Кобахидзе.

Что же написано в резолюции

В связи с предстоящими местными выборами 4 октября в Грузии Ассамблея обеспокоена тем фактом, что ее призыв к немедленному, инклюзивному процессу создания благоприятной избирательной среды для новых, подлинно демократических выборов, не был выполнен. Подтверждением этого она считает отказ большинства оппозиционных партий от участия в выборах.
Ассамблея обеспокоена тем, что за выборами не будут наблюдать авторитетные грузинские НПО, а также тем, что для наблюдения не пригласили Конгресс местных и региональных властей Совета Европы для наблюдения за предстоящими выборами, а приглашение миссии БДИПЧ/ОБСЕ "было намеренно отправлено настолько поздно, что их наблюдение стало невозможным".
Ассамблея также осуждает продолжающееся и безжалостное подавление инакомыслия, в том числе путем принятия репрессивного законодательства и злоупотребления политически мотивированным судебным преследованием против гражданского общества, независимых СМИ, оппозиционных сил и отдельных митингующих.

"Ассамблея призывает немедленно прекратить злоупотребление судебными процедурами для "заглушения оппозиции и инакомыслия" и немедленно освободить всех лиц, ставших жертвами политически мотивированного преследования в Грузии", – отмечается в документе.

Также ПАСЕ обеспокоено решениями правительства Грузии о заморозке счетов ведущих НПО и принятым в Грузии законом "О грантах".
Вместе с тем Ассамблея выражает серьезную обеспокоенность в связи с парламентской следственной комиссией по изучению деятельности режима "Единого национального движения" и его политических представителей в 2003-2012 годах.

"Ассамблея осуждает вывод комиссии о том, что "Единое национальное движение" и связанные с ним партии препятствовали формированию здоровой политической системы в Грузии и, следовательно, должны быть запрещены", – отмечено в документе.

По мнению Ассамблеи, "такой запрет демократической оппозиции фактически установит однопартийную диктатуру в Грузии, что будет несовместимо с членством в Совете Европы".
