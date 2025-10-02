https://sputnik-georgia.ru/20251002/pyatnitsa-v-gruzii-obyavlena-vykhodnym-dnem-295179464.html

Пятница в Грузии объявлена выходным днем

Пятница в Грузии объявлена выходным днем

02.10.2025

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Правительство Грузии объявило 3 октября официальным выходным днем, соответствующее постановление уже обнародовано на сайте "Законодательного вестника Грузии".В 4 октября - день выборов в органы местной власти и этот день является выходным днем по закону.Всем административным органам поручено определить службы, которых не коснется выходной день исходя из важности функционирования государственных органов и жизни общества. Частные компании самостоятельно принимают решения о работе в выходные дни. А вот банки и государственные учреждения будут отдыхать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

