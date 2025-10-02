https://sputnik-georgia.ru/20251002/razyskivaemyy-interpolom-grazhdanin-indii-zaderzhan-v-gruzii-295179335.html

Разыскиваемый Интерполом гражданин Индии задержан в Грузии

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Гражданин Индии, разыскиваемый по красному циркуляру Интерпола за совершение особо тяжкого преступления и приговоренный на родине к бессрочному заключению, задержан в Батуми (Аджария), сообщили в пресс-службе МВД.Задержанный разыскивался правоохранительными органами Индии за совершение ряда преступлений, включая создание преступного сообщества, попытку убийства и угрозы. Как выяснилось, мужчина пересек госграницу Грузии еще до объявления его в международный розыск. В настоящее время в отношении задержанного проводятся предусмотренные законом необходимые для экстрадиции процедуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

