Сотрудник СГБ обнаружен мертвым на западе Грузии
Sputnik Грузия
Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства", но оно может быть переквалифицировано 02.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Сотрудника СГБ близкие обнаружили мертвым в поселке Чакви, сообщает телеканал "Пирвели". По данным телеканала, на теле мужчины обнаружено огнестрельное ранение, а при нем была обнаружена записка, суть которой не разглашается. Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства". Оно может быть переквалифицировано, если в деле появятся другие обстоятельства.
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Сотрудника СГБ близкие обнаружили мертвым в поселке Чакви, сообщает телеканал "Пирвели".
По данным телеканала, на теле мужчины обнаружено огнестрельное ранение, а при нем была обнаружена записка, суть которой не разглашается.
Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства". Оно может быть переквалифицировано, если в деле появятся другие обстоятельства.