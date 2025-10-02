Грузия
Сотрудник СГБ обнаружен мертвым на западе Грузии
Сотрудник СГБ обнаружен мертвым на западе Грузии
Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства", но оно может быть переквалифицировано 02.10.2025
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Сотрудника СГБ близкие обнаружили мертвым в поселке Чакви, сообщает телеканал "Пирвели". По данным телеканала, на теле мужчины обнаружено огнестрельное ранение, а при нем была обнаружена записка, суть которой не разглашается. Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства". Оно может быть переквалифицировано, если в деле появятся другие обстоятельства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Новости
16:56 02.10.2025
Полицейские на месте преступления. Борьба с преступностью
Полицейские на месте преступления. Борьба с преступностью
© photo: Sputnik / Stringer
Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства", но оно может быть переквалифицировано
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Сотрудника СГБ близкие обнаружили мертвым в поселке Чакви, сообщает телеканал "Пирвели".
По данным телеканала, на теле мужчины обнаружено огнестрельное ранение, а при нем была обнаружена записка, суть которой не разглашается.
Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства". Оно может быть переквалифицировано, если в деле появятся другие обстоятельства.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
