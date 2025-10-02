https://sputnik-georgia.ru/20251002/sotrudnik-sgb-obnaruzhen-mertvym-na-zapade-gruzii-295179651.html

Сотрудник СГБ обнаружен мертвым на западе Грузии

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Сотрудника СГБ близкие обнаружили мертвым в поселке Чакви, сообщает телеканал "Пирвели". По данным телеканала, на теле мужчины обнаружено огнестрельное ранение, а при нем была обнаружена записка, суть которой не разглашается. Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства". Оно может быть переквалифицировано, если в деле появятся другие обстоятельства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

