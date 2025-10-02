Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251002/stabiliziruetsya-li-politicheskaya-situatsiya-v-gruzii-posle-mestnykh-vyborov-4-oktyabrya-295101652.html
Стабилизируется ли политическая ситуация в Грузии после местных выборов 4 октября?
Стабилизируется ли политическая ситуация в Грузии после местных выборов 4 октября?
Sputnik Грузия
02.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-02T14:31+0400
2025-10-02T14:31+0400
грузия
политика
новости
опрос на сайте
опрос sputnik грузия
акции протеста
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0a/294875592_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_21b25c36220b220c23b2a38d55a8b0ac.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0a/294875592_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_be3ee3c979b1bf2488b7e821ca6a699b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, политика, новости, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, акции протеста, опросы
грузия, политика, новости, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, акции протеста, опросы

Стабилизируется ли политическая ситуация в Грузии после местных выборов 4 октября?

14:31 02.10.2025
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста прозападной оппозиции у избирательного штаба Кахи Каладзе
Акция протеста прозападной оппозиции у избирательного штаба Кахи Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Голосов11
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0