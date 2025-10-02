https://sputnik-georgia.ru/20251002/stabiliziruetsya-li-politicheskaya-situatsiya-v-gruzii-posle-mestnykh-vyborov-4-oktyabrya-295101652.html
Стабилизируется ли политическая ситуация в Грузии после местных выборов 4 октября?
Стабилизируется ли политическая ситуация в Грузии после местных выборов 4 октября?
Sputnik Грузия
02.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-02T14:31+0400
2025-10-02T14:31+0400
2025-10-02T14:31+0400
грузия
политика
новости
опрос на сайте
опрос sputnik грузия
акции протеста
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0a/294875592_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_21b25c36220b220c23b2a38d55a8b0ac.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0a/294875592_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_be3ee3c979b1bf2488b7e821ca6a699b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, акции протеста, опросы
грузия, политика, новости, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, акции протеста, опросы
Стабилизируется ли политическая ситуация в Грузии после местных выборов 4 октября?