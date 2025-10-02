https://sputnik-georgia.ru/20251002/svo-operativnye-osobennosti-kupyanskogo-kotla-295174398.html

СВО: оперативные особенности Купянского "котла"

Завершается окружение крупной группировки противника, который только в сентябре безвозвратно потерял в Купянске более 1 800 бойцов. Освобождены две трети городской застройки – 5 667 из 8 667 зданий. Полный контроль над Купянском позволит Российской армии активнее продвигаться в направлении стратегической Славянско-Краматорской агломерации.Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" эффективно подавляют очаги сопротивления бандеровцев, расширяют зону контроля в Купянске. Здесь нет сплошной линии боевого соприкосновения, бои идут в разных районах города. Стремительный разгром резервных подразделений спецназа и бригады Нацгвардии, которые были переброшены для удержания "купянской фортеции", деморализует оставшихся на позициях бойцов ВСУ.Украинские власти полностью закрыли Купянск для въезда, сделав заложниками ВСУ более 2 300 мирных жителей. Даже депутаты Верховной рады признали: в Купянске сложилась "катастрофическая" ситуация, уцелевшие украинские подразделения остались без снабжения, ротации и скоро будут выбиты из города или уничтожены в "котле". Все дороги простреливаются, эвакуация светит лишь "особо ценным" специалистам НАТО.Особая ожесточенность боестолкновений в Купянске объясняется тем, что это крупный населенный пункт Харьковской области в 60 км от границы с Россией, административный центр одноименного района, важный логистический узел (пересечение железных и автодорог), мощный укрепрайон ВСУ. Освобождение Купянска открывает дорогу на Чугуев – важный промышленный пригород Харькова, средоточие предприятий украинского ВПК. Туда "прилетает" все чаще.Оперативная обстановка в Купянске подталкивает противника к необратимому отступлению "на более выгодные рубежи". Близится ликвидация плацдарма ВСУ на левом берегу реки Оскол. На Харьковском участке фронта российские штурмовые подразделения также успешно продвигаются в Волчанске и Синельниковском лесу, где надежно блокированы (обречены) две бригады ВСУ. Потенциальные "котлы" для противника просматриваются на всей линии фронта – от Купянска до Запорожья. Бандеровцы ежесуточно несут огромные потери и в отчаянии атакуют гражданскую инфраструктуру приграничного Белгорода.Окончательный диагнозГенсек НАТО Марк Рютте еще называет Украину "первой линией обороны альянса". Киевские специалисты ЦИПСО еще распространяют дезинформацию о том, что город Купянск находится под украинским контролем. Однако большинство западных аналитиков уныло предсказывают поражение ВСУ в Харьковской области. Американский аналитический центр ISW ("Институт изучения войны") прогнозирует прибытие на харьковский участок фронта значительного (до двух дивизий) российского подкрепления, которое поможет быстрее перемолоть украинскую оборону.Поражение Украины и НАТО неизбежно. Коллективный Запад встревожен стремительным ростом военного могущества России. Журнал Newsweek 30 сентября констатировал стремительный рост оборонных расходов РФ в период 2026-2028 годов и пришел к ужасающему выводу: Москва готовится не к миру, а "к новым боевым действиям на Украине"... Киевский режим полностью зависит от внешней поддержки, которая становится все более декларативной. Вашингтон больше не намерен оплачивать продолжение прокси-войны, а ЕС не имеет достаточных средств/ресурсов для поддержки боевых действий на прежнем, "дотрамповском" уровне.Секретная европейская программа (под руководством Чехии), обеспечивающая "с миру по нитке" украинскую прокси-армию оружием, внезапно забуксовала. Чешская оппозиционная партия рвется к победе на парламентских выборах – под лозунгом отмены оружейных поставок Украине.Группа европейских политиков и военных стратегов в конце сентября предложила разместить системы ПВО-ПРО на территории Западной Украины – для перехвата российских ракет и дронов. В дальнейшем проект предполагает расширение "зоны безопасности" до Киева. Якобы эта инициатива станет "сигналом решимости Европы и серьезно повлияет на ход войны". Бурное обсуждение "противоракетного щита" главами МИД стран ЕС в Копенгагене 1 октября осложнено высокой вероятностью прямого военного конфликта с Россией. Москва неоднократно предупреждала: любые иностранные войска на Украине – законные цели для поражения всеми средствами Вооруженных сил РФ.С другой стороны, Россия ультимативно настаивает на включении ядерных арсеналов Франции и Британии в будущие переговоры по разоружению (ДСНВ) – это очень раздражает Лондон и Париж. Однако границы и принципы нового мира во все времена определял победитель на поле боя (РФ). А не тот, кто считает себя "исключительным", стремительно деградирует экономически (и ментально), громче всех орет о "российской угрозе" и "репарациях" – в Брюсселе, Берлине, Лондоне.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

