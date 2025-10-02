https://sputnik-georgia.ru/20251002/vs-chto-nado-znat-o-mestnykh-vyborakh-i-neposredstvenno-o-mestnoy-vlasti-v-gruzii-295172011.html

Всё, что надо знать о местных выборах и непосредственно о местной власти в Грузии

Грузия завершит избирательный процесс 4 октября, после окончания голосования на местных выборах в 20:00 по тбилисскому времени 02.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Выборы в органы местной власти в Грузии состоятся уже в эту субботу, 4 октября, подытожив избирательный процесс в стране. Sputnik Грузия собрал все самые важные факты о предстоящих выборах и самой местной власти. Структура местной власти в Грузии Грузия делится на 64 самоуправляемых района. В каждом есть свой мэр и общественное собрание – сакребуло, которые выполняют функции местных правительства и парламента. Сакребуло формируется из депутатов, избранных по пропорциональной системе – голосованием за партии, и по мажоритарной – прямым голосованием на местах. Численность депутатов сакребуло зависит от числа жителей района и колеблется от 15 до 50 человек. Мэры в Грузии также избираются путем прямого голосования жителями районов. Из кого выбирают Сам процесс голосования на местных выборах в Грузии специфичен в каждом из 64 районов страны. На местах – собственные бюллетени, в которых указаны кандидаты в мэры, мажоритарные депутаты и партии. Также от района к району отличается и список кандидатов в мэры. Если в Тбилиси у избирателей есть выбор из 9 кандидатов, то в 27 районах – в списке лишь один от "Грузинской мечты", а в еще 25 – в бюллетенях указано всего два. В целом в выборах принимают участие, по последним данным, 2 231 кандидат в мажоритарные депутаты, 5 193 кандидата в депутаты по партийным спискам и 122 кандидата в мэры. Кто выбирает Голосовать в Грузии могут 3 513 818 избирателей – это число зарегистрированных граждан, вне зависимости от того, проживают они или нет на данный момент внутри страны. Голосование за границей на выборах местной власти не проводится. Таким образом, проголосовать смогут только те избиратели, которые в нужный день находятся на соответствующем регистрации или избирательному списку участке. Самое большое число избирателей проживает в Тбилиси – 1 043 482, а наименьшее в районе Они – 6 991. Выборы действительны при любой явке. Кто победит Центральная избирательная комиссия подведет итоги выборов в Тбилиси, в остальных регионах результаты подводит районная окружная комиссия. Мэрами станут кандидаты, за которых проголосует более половины избирателей, пришедших на выборы. Если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов, будет назначен второй тур, куда пройдут два кандидата с наилучшими результатами. Чем занимается местная власть В функции местных властей входят решения вопросов по застройке и развитию района, его благоустройству, вопросы детских садов, озеленения, работы общественного транспорта, осуществления социальных программ, проблемы бездомных животных, ремонта или замены аварийных зданий, выброса мусора.Местные власти вправе назначать штрафы и сборы, однако основную часть средств они получают из центрального бюджета. Финансирование зависит среди прочего от числа жителей конкретного района. Исходя из полученных средств из государственной казны и муниципальных сборов, муниципалитеты формируют свой бюджет. Самой большой расходной частью бюджетов района как правило являются инфраструктура, транспорт и финансирование программ здравоохранения и социальной помощи. Что не решают местные власти Вопросы электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения в Грузии не являются компетенцией местной власти. За этот аспект жизни районов и городов отвечают частные компании. Также в компетенцию местных властей не входит ремонт и строительство школ, увеличение их числа – этим занимается министерство образования и инфраструктуры. Министерство инфраструктуры ответственно и за строительство и ремонт трасс местного и государственного значения. Не занимаются местные власти и вопросами исторических памятников и зданий, а также их ремонтом. Эти темы относятся к компетенции министерства культуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

