Кухня на подиуме и коровий гламур: самые смешные фото недели
Кухня на подиуме и коровий гламур: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 03.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-03T13:22+0400
2025-10-03T13:22+0400
2025-10-03T17:28+0400
Кухня на подиуме и коровий гламур: самые смешные фото недели
13:22 03.10.2025 (обновлено: 17:28 03.10.2025)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© photo: Sputnik / Olga Kuleva / Перейти в фотобанкМодели перед показом коллекции одежды Elisabetta Franchi в рамках недели моды в Милане.
Модели перед показом коллекции одежды Elisabetta Franchi в рамках недели моды в Милане.
© AP Photo / Ng Han Guan
Туристы дремлют возле казармы для почетного караула во время празднования Национального дня в Пекине.
Туристы дремлют возле казармы для почетного караула во время празднования Национального дня в Пекине.
© Getty Images / Finnbarr Webster
Крупный рогатый скот готовят к оценке на выставке The Dairy Show в Англии.
Крупный рогатый скот готовят к оценке на выставке The Dairy Show в Англии.
© Getty Images / Europa Press News/Alex Zea
Участники третьего дня фестиваля San Diego Comic-Con в Испании.
Участники третьего дня фестиваля San Diego Comic-Con в Испании.
© Getty Images / Hindustan Times/Sanchit Khanna
Студенты участвуют в забеге Namo Run в честь 75-летия премьер-министра Нарендры Моди в Нью-Дели.
Студенты участвуют в забеге Namo Run в честь 75-летия премьер-министра Нарендры Моди в Нью-Дели.
© Getty Images / Europa Press News/Carlos Lujan
Помидоры во время открытия выставки Fruit Attraction 2025 в выставочном центре Ifema Madrid, Испания.
Помидоры во время открытия выставки Fruit Attraction 2025 в выставочном центре Ifema Madrid, Испания.
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербская армейская служебная собака осматривает разведывательно-ударного четвероногого робота на выставке вооружений в Белграде.
Сербская армейская служебная собака осматривает разведывательно-ударного четвероногого робота на выставке вооружений в Белграде.
© AP Photo / Antonio Calanni
Модель демонстрирует наряд из женской коллекции Moschino весна-лето 2026.
Модель демонстрирует наряд из женской коллекции Moschino весна-лето 2026.
© photo: Sputnik / Denis Abramov / Перейти в фотобанкУчастники парада-конкурса детских колясок в Пятигорске.
Участники парада-конкурса детских колясок в Пятигорске.
© Getty Images / VCG/Li Hongbo
Большие панды Хао Ци и Ци Ин наслаждаются особыми угощениями в честь Дня независимости в зоопарке Китая.
Большие панды Хао Ци и Ци Ин наслаждаются особыми угощениями в честь Дня независимости в зоопарке Китая.