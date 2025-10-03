Грузия
Кухня на подиуме и коровий гламур: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 03.10.2025, Sputnik Грузия
Кухня на подиуме и коровий гламур: самые смешные фото недели

13:22 03.10.2025 (обновлено: 17:28 03.10.2025)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© photo: Sputnik / Olga Kuleva / Перейти в фотобанкМодели перед показом коллекции одежды Elisabetta Franchi в рамках недели моды в Милане.
Модели перед показом коллекции одежды Elisabetta Franchi в рамках недели моды в Милане, Италия - Sputnik Грузия
© AP Photo / Ng Han Guan

Туристы дремлют возле казармы для почетного караула во время празднования Национального дня в Пекине.

Туристы дремлют возле казармы для почетного караула во время празднования Национального дня в Пекине. - Sputnik Грузия
© Getty Images / Finnbarr Webster

Крупный рогатый скот готовят к оценке на выставке The Dairy Show в Англии.

Крупный рогатый скот готовят к оценке на выставке The Dairy Show в Англии. - Sputnik Грузия
© Getty Images / Europa Press News/Alex Zea

Участники третьего дня фестиваля San Diego Comic-Con в Испании.

Участники третьего дня фестиваля San Diego Comic-Con в Испании. - Sputnik Грузия
© Getty Images / Hindustan Times/Sanchit Khanna

Студенты участвуют в забеге Namo Run в честь 75-летия премьер-министра Нарендры Моди в Нью-Дели.

Студенты участвуют в забеге Namo Run в честь 75-летия премьер-министра Нарендры Моди в Нью-Дели. - Sputnik Грузия
© Getty Images / Europa Press News/Carlos Lujan

Помидоры во время открытия выставки Fruit Attraction 2025 в выставочном центре Ifema Madrid, Испания.

Помидоры во время открытия выставки Fruit Attraction 2025 в выставочном центре Ifema Madrid, Испания. - Sputnik Грузия
© AP Photo / Darko Vojinovic

Сербская армейская служебная собака осматривает разведывательно-ударного четвероногого робота на выставке вооружений в Белграде.

Сербская армейская служебная собака осматривает разведывательно-ударного четвероногого робота на выставке вооружений в Белграде. - Sputnik Грузия
© AP Photo / Antonio Calanni

Модель демонстрирует наряд из женской коллекции Moschino весна-лето 2026.

Модель демонстрирует наряд из женской коллекции Moschino весна-лето 2026. - Sputnik Грузия
© photo: Sputnik / Denis Abramov / Перейти в фотобанкУчастники парада-конкурса детских колясок в Пятигорске.
Участники парада-конкурса детских колясок в Пятигорске, Россия - Sputnik Грузия
© Getty Images / VCG/Li Hongbo

Большие панды Хао Ци и Ци Ин наслаждаются особыми угощениями в честь Дня независимости в зоопарке Китая.

Большие панды Хао Ци и Ци Ин наслаждаются особыми угощениями в честь Дня независимости в зоопарке Китая. - Sputnik Грузия
