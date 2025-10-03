https://sputnik-georgia.ru/20251003/gruziya-kazakhstan-i-azerbaydzhan-dogovorilis-povysit-effektivnost-srednego-koridora-295197297.html

Грузия, Казахстан и Азербайджан договорились повысить эффективность Среднего коридора

Три железнодорожные администрации подписали документ, направленный на дальнейшую интеграцию логистических процессов и развитие инфраструктуры маршрута 03.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Грузия, Казахстан и Азербайджан подписали стратегический документ, направленный на повышение эффективности и бесперебойности перевозок по Среднему коридору, говорится в сообщении АО "НК "Казахстанская железная дорога". Стратегически важный План мероприятий по устранению "узких мест" на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ) подписали АО "НК "Казахстанская железная дорога", ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и АО "Грузинская железная дорога" в рамках VII Международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way в Алматы. Документ подразумевает новый этап в развитии ТМТМ как устойчивого, конкурентоспособного и стратегически важного маршрута. Цель плана – повышение эффективности и бесперебойности перевозок по маршруту ТМТМ, который становится ключевым евразийским коридором между Китаем, Центральной Азией и Европой. Таким образом, три железнодорожные администрации подписали документ, направленный на дальнейшую интеграцию логистических процессов и развитие инфраструктуры маршрута, синхронизацию развития маршрута. Ключевые направления стратегического документа: Стороны договорились совместно координировать действия по развитию портовой, железнодорожной и логистической инфраструктуры, устранению узких мест и цифровизации процедур.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

