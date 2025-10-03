Какой сегодня церковный праздник: 3 октября 2025

https://sputnik-georgia.ru/20251003/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-3-oktyabrya-2025-295188199.html

По православному церковному календарю 3 октября отмечают день памяти святых Евстафия, Феопистии, Агапия, Феописта, Михаила и других 03.10.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 3 октября поминают Евстафия Плакиду, жену его Феопистию, а также сыновей Агапия и Феописта, пострадавших за веру при императоре Адриане (117-138).До крещения Евстафия звали Плакида. Он был военачальником при римских императорах Тите (79-81) и Траяне (98-117). Плакида был милосердным человеком, помогал бедствующим и страждущим.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>Как-то став свидетелем чуда на охоте, он уверовал и крестился со всей семьей. Дальнейшая жизнь полководца была полна испытаний. Разорившись, потеряв жену и детей в странствиях, он стал простым крестьянином. Пятнадцать лет он прожил, изливая свое горе в молитвах, храня мужество и смирение.Тем временем Траян начал войну и, вспомнив своего военачальника, призвал его в Рим. Евстафий, милость Божья к которому была безгранична, во время дальнего похода в двух своих солдатах узнал потерянных сыновей, а в одном из селений нашел жену, похищенную много лет назад.Когда война завершилась победой, Евстафий с почестями и славой вернулся в Рим. Император Адриан (117-138), преемник Траяна, решил это важное событие отпраздновать торжественным жертвоприношением, но полководец, исповедовав себя христианином, отказался поклониться языческим богам.Адриан, разгневавшись, велел предать мученической смерти полководца и всю его семью. Произошло это примерно в 118 году.Михаил ЧерниговскийПо церковному календарю 3 октября поминают благоверного князя Михаила Черниговского, пострадавшего за веру.Будущий святой великокняжеский престол Киева занял в тяжелое время. Монголы подступили к городу осенью 1240 года. Князь Михаил для отпора общему врагу пытался поднять Венгрию, Германию и Польшу, но время для объединенного сопротивления было упущено.Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания >>>Киев под натиском Батыя пал. Ханские послы прибыли на Русь, чтобы обложить ее данью. Особое разрешение хана (ярлык) требовалось получить и на княжение. Князь, зная, что идет на верную смерть, отправился в Орду.Шаманы потребовали от русского князя, прежде чем предстать перед Батыем, поклониться солнцу. За отказ благоверного Михаила жестоко избили, а затем отрубили ему голову. Произошло это в 1245 году.ИмениныПо церковному календарю 3 октября именины отмечают Татьяна, Александр, Иван, Илларион, Михаил, Олег и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников

