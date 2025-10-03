https://sputnik-georgia.ru/20251003/konteynernye-poezda-iz-portov-gruzii-zapustyat-do-baku-295181649.html

Контейнерные поезда из портов Грузии запустят до Баку

Контейнерные поезда из портов Грузии запустят до Баку

Sputnik Грузия

Железные дороги Грузии и Азербайджана запускают сервис "от терминала до двери", обеспечивая быструю доставку контейнеров из порта Поти в Баку по фиксированному... 03.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-03T10:52+0400

2025-10-03T10:52+0400

2025-10-03T10:52+0400

экономика

грузия

новости

грузинская железная дорога

азербайджанские железные дороги

баку

поти

азербайджан

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/02/295178550_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_6a16203fa22e8409a24c8844940f949a.jpg

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Блок-поезда из грузинских портов запустят в направлении азербайджанской столицы Баку, сообщила АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД). Соответствующее соглашение ГЖД подписала с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в рамках Недели транспорта в Алматы. Новый сервис позволит осуществить перевозку пустых контейнеров из Поти в Баку и обратно с автомобильного транспорта на железнодорожный. Это, с одной стороны, значительно разгрузит автомобильные перевозки, а с другой – нанесет меньший вред окружающей среде. "Это упрощенная логистическая услуга для грузовладельцев, которая позволит им получать контейнеры из Батуми/Поти/Тбилиси в Баку и обратно в точно оговоренные сроки, без каких-либо задержек. Благодаря этой услуге грузовладельцы сэкономят не только время, но и значительные средства, ведь, как известно, за стоянку грузов и порожних контейнеров на терминалах взимается ежедневная плата", – заявил гендиректор ГЖД Лаша Абашидзе. По его словам, Грузинская железная дорога продолжает упрощать логистические услуги. "Наша цель, чтобы компания перевезла как можно больше грузов, и, как следствие, увеличился доход Грузинской железной дороги", – отметил он. Железные дороги Грузии и Азербайджана предлагают грузовладельцам упрощенный сервис "от терминала до двери". Поезда будут курсировать по заранее составленному графику, что позволит грузовладельцам доставлять контейнеры из порта Поти в Баку в кратчайшие сроки. Грузовладелец будет заранее знать, сколько времени потребуется, чтобы его контейнер прибыл в Баку и чтобы пустой контейнер вернулся обратно. Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном от Каспийского моря и из Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

баку

поти

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, азербайджанские железные дороги, баку, поти, азербайджан