Местные выборы в Грузии: самые яркие события предвыборного периода

Местные выборы в Грузии: самые яркие события предвыборного периода

Драка, вмешательство Украины, запланированный "мирный переворот" – все о предвыборной кампании в Грузии 03.10.2025

ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии в субботу, и на них жители страны определят, кто станет мэрами в их районах и городах, а также какие партии получат власть на муниципальном уровне.По сравнению с предыдущими выборами, предвыборная кампания в этом году прошла относительно спокойно, хотя политический фон в Грузии по-прежнему остается напряженным.Главное отличие этих выборов в политическом контексте заключается в том, что в них не участвуют основные оппозиционные силы, навязывавшие власти свою повестку дня. Лишь часть оппозиции, решившая идти на выборы, вступает в открытую политическую конфронтацию с властью, тогда как другие предпочитают продолжить уличные протесты.В результате предвыборный процесс в основном ознаменовался не дебатами между политическими оппонентами, я иногда даже физической борьбой уличной оппозиции и правящей партией "Грузинская мечта".В преддверии революцииОсновной темой предвыборной кампании в Грузии стали не сами выборы, а анонсированное в этот день уличной оппозицией и поддерживающей их частью гражданского сектора "мирное свержение власти".Пока 12 партий готовятся к выборам, все ресурсы восьми других оппозиционных объединений, среди которых "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Стратегия Агмашенебели", направлены на организацию акции протеста, запланированной на 16:00 по тбилисскому времени на проспекте Руставели.Избирательные участки закроются только в 20:00, и проведение акции в часы голосования законом запрещено. Существует высокая вероятность разгона митинга, что способно спровоцировать новый виток противостояния.Власти Грузии заявили, что примут все необходимые меры для предотвращения беспорядков в столице и будут строго реагировать на любые провокации.Будущие участники "мирного свержения власти" уже испытали свои силы у штаба кандидата в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" Кахи Каладзе. Там дело закончилось столкновением сторонников действующего первого лица столицы с протестующими и арестами с обеих сторон.Кроме того, оппозиция продолжает перекрывать по вечерам центральный проспект Тбилиси. Однако их малочисленность и создаваемые автомобильные заторы вызывают лишь раздражение у большинства жителей столицы.Часть партий и организаций гражданского общества призывает жителей Грузии вовсе отказаться от участия в выборах. По мнению экспертов, это частично отразится на явке, однако не окажет существенного влияния, так как в Грузии выборы считаются состоявшимися при любой явке.Политическая обстановкаВ данный момент большинство лидеров оппозиционных партий, обладавших авторитетом, либо находятся в заключении, либо за границей.Ника Мелия, Георгий Вашадзе, Зураб Джапаридзе и Ника Гварамия оказались в тюрьме еще до начала кампании за отказ давать показания парламентской следственной комиссии. Леван Хабеишвили и Элене Хоштария были задержаны уже в ходе предвыборной кампании.Хоштария обвиняется в порче предвыборного плаката Кахи Каладзе. Обвинения против Левана Хабеишвили, одного из лидеров "Единого национального движения", значительно серьезнее. Его арестовали за публичные призывы к революции и свержению власти, а также за предложение 200 тысяч долларов силовикам в обмен на служебную информацию и отказ выполнять приказы руководства.Лидер партии "Гахария – за Грузию" Георгий Гахария, на фоне расследования его деятельности на должности премьер-министра, покинул страну и получил убежище в Германии.Оставшиеся на свободе оппозиционные политики вступили в открытый конфликт между собой по поводу участия в выборах и нередко публично оскорбляют друг друга.На фоне разобщенной и фактически обезглавленной оппозиции власти лишили рычагов управления и финансирования значительную часть оппозиционно настроенных неправительственных организаций.В рамках расследования дела о "саботаже, помощи иностранной организации и организации, подконтрольной иностранной структуре, во враждебной деятельности" были арестованы счета НПО: "Фонд гражданского общества", "Международное общество справедливых выборов и демократии", "Институт развития свободы информации", "Защитники демократии", "Грузинская демократическая инициатива", "Сапари" и "Центр социальной справедливости". Эти организации активно участвовали в протестах, предоставляли юридическую и финансовую помощь протестующим.Принятые законы "О грантах" и "Об иноагентах" также ударили по финансированию других неправительственных организаций. Многие из них приостановили участие в политической жизни страны или перенесли свою деятельность за рубеж.След УкраиныВласти Грузии не скрывают намерений принять все меры для предотвращения беспорядков и вновь обвиняют третьи силы в управлении революционными процессами.Арест 11 сентября двух граждан Украины с 2,4 кг гексогена, который, по данным властей, был передан сотрудниками украинских спецслужб и перевозился в жилой дом в Тбилиси, лишь укрепил их позицию.Кроме того, он обвинил Украину в организации массовых звонков о минировании зданий судов и госучреждений, подчеркнув, что подобные действия не могут повлиять на работу спецслужбы. Скандал с наблюдателямиГлавным внешнеполитическим событием нынешней предвыборной кампании стал отказ миссии БДИПЧ/ОБСЕ направлять своих наблюдателей на выборы.Власти Грузии направили официальное приглашение БДИПЧ/ОБСЕ лишь 6 сентября, через неделю после начала кампании, хотя ранее заявляли, что в наблюдении за выборами со стороны этой миссии необходимости нет.Тем не менее в самой организации сочли, что приглашение поступило слишком поздно – менее чем за месяц до голосования. По мнению БДИПЧ/ОБСЕ, это делает невозможным полноценное развертывание миссии. В их заявлении подчеркивалось, что надежное и объективное наблюдение требует времени для подготовки и доступа ко всем ключевым этапам избирательного процесса. В связи с этим организация отказалась направить своих наблюдателей в Грузию.Кроме того, от регистрации в качестве наблюдателей отказались почти все посольства европейских стран, за исключением Швейцарии и Венгрии, а также посольство США, которое регулярно наблюдало за выборами в Грузии с 1990-х годов.Впервые своих наблюдателей не направили Международный республиканский институт США, Национально-демократический институт США и Европарламент.Расклад силНесмотря на участие 12 партий, основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта" и объединением "Гахария за Грузию" и "Сильная Грузия – Лело". Эти партии объявили о коалиции, но на практике их сотрудничество выразилось лишь в том, что они не стали конкурировать между собой на выборах мэра. Даже при таком раскладе они не смогли выдвинуть кандидатов в 26 городах и районах.Определённую конкуренцию на выборах может составить партия "Гирчи", которая, по мнению экспертов, имеет шансы показать относительно неплохой результат в Тбилиси и пройти в столичное городское собрание.Главной интригой остается вероятность второго тура в крупных городах страны, включая Тбилиси.Кроме того, правящая партия анонсировала, что уже в октябре обратится в Конституционный суд с требованием ликвидации ряда оппозиционных партий, среди которых "Единое национальное движение", "Ахали", "Дроа", "Гирчи – больше свободы", "За Грузию" и "Лело".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

